Szegregációs bizniszt indíthat be a gyöngyöspatai ítélet a térség képviselője szerint

Kiemelte: egy Soros György által nyíltan támogatott szervezet rendezte meg a pert. Nem a cigány családoknak jutott eszébe a bíróságra menni, őket oda vitték – tette hozzá.

A képviselő szerint az ítélet igazságtalan, társadalmi hatásait nézve rendkívül káros és békétlenséget teremt. Felhívta a figyelmet arra is, hogy

az alapítvány képviselője néhány órával a Kúria ítélete után arról beszélt, a gyöngyöspatai ügy hasonló perek indításához is jó lehet. Horváth László szerint ez is azt igazolja, hogy ez egy pénzszerző, politikai akció volt, amit modellként kívánnak máshol is felhasználni.