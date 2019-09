Ámokfutást rendezett egy férfi Texasban (videó)

A tájékoztatás szerint a támadó, aki ismert volt a rendőrség számára,

Az eset egy autópályán kezdődött, ahol egy rendőr igazoltatni próbálta a férfit, aki azonban rálőtt a hatósági emberre. Menekülni kezdett, és közben meglőtt egy másik embert. Később elhagyta saját autóját és ellopott egy postai járművet, hogy azzal meneküljön tovább.

"How many of these incidents do we have to see before we understand that we have to take action? …We all need to work to do something to strengthen our gun laws" – 2020 Candidate Julian Castro on Odessa shootings https://t.co/w21hiOXl2o

A CBS amerikai tévélánc bemutatott egy videófelvételt, amelyen Odessa városban egy mozinál látni lehetett, hogy egy fehér postai jármű nagy sebességgel nekiütközött egy másik járműnek, majd a rendőrök tüzet nyitottak a sofőrre. A képeken sikoltozó embereket lehetett hallani és látni.

This was the moment police in Texas shot & stopped the Odessa mass shooting suspect as he drove toward them in a stolen U.S. postal service van. (Julie Vicknair posted this on her Facebook page) pic.twitter.com/tYAjUQ4QGp

A 17 hónapos Anderson Davist is arcon lőtte a támadó.

This beautiful 17 month old baby girl, Anderson Davis, was shot in the face with an AR-15 today in Odessa, Texas.

For what? FOR WHAT?!

5 were people killed, 21 injured in another mass shooting, in ANOTHER WHITE MALE DOMESTIC TERRORIST ATTACK

LOOK AT HER! SHE IS A BABY 💔 pic.twitter.com/Eoj5l8AQ5v

— StanceGrounded (@_SJPeace_) September 1, 2019