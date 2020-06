Magyarország továbbra is blokkolja a NATO–Ukrajna üléseket

Katonai együttműködési, nem pedig politikai kérdésnek tartja a magyar diplomácia, hogy Ukrajna a napokban új státust kapott a NATO-tól, és ezért nem vétózta meg azt. Az amerikai NATO-nagykövet világossá tette, hogy Kijev új státusa sem esetleges NATO-tagsága elutasítását, sem annak előszobáját nem jelenti.

A kibővített lehetőségek partnerségének nevezik a NATO-ban azt az együttműködési formát, amelybe a napokban az atlanti szervezet Ukrajnát is bevette. Az EOP-ban (Enhanced Opportunities Partnership) kapott tagságot üdvözölték Kijevben.

Ez az együttműködés különleges formája, amelyet a NATO a legközelebbi szövetségeseinek ajánl fel – közölte az ukrán kormány, Volodimir Zelenszkij elnök pedig köszönetet mondott a NATO-tagországoknak a bizalomért.

Az atlanti szövetség 2014 óta öt országot – Ausztráliát, Finnországot, Jordániát, Grúziát és Svédországot – vont be az EOP-ba Ukrajna előtt. Grúziát kivéve egyikükkel kapcsolatban sem merült fel érdemben, hogy bármikor is NATO-tagok lehetnének. A szervezet védelmi minisztereinek szerdai üléséhez kapcsolódó meghívásos telekonferencián – amelybe a Magyar Nemzet is bekapcsolódott – Kay Bailey Hutchison amerikai NATO-nagykövet Ukrajnával kapcsolatban is világossá tette,

ez az együttműködési forma nem fokmérője a tagsági ambícióknak.

„Egyáltalán nem jelenti a tagsági akcióterv (a ­NATO-csatlakozás előszobája – a szerk.) kezdetét, ahogy mást sem, ami pedig azt üzenné, hogy Ukrajna soha nem lesz NATO-szövetséges. Remélem, az lesz, és az Egyesült Államok is reméli” – mondta egy ukrán újságíró kérdésére Kay Bailey Hutchison, aki szerint

az EOP elmélyültebb katonai együttműködésre, képzési programokra és közös hadgyakorlatokra ad lehetőséget.

Moszkva továbbra is „rosszindulatú befolyással bír” Kelet-Ukrajnában, illetve megszállva tartja a Krím félszigetet – tette hozzá.

Mindezzel párhuzamosan az amerikai védelmi tárca feloldotta az Ukrajnának szánt 250 millió dolláros katonai segély befagyasztását. Az összeget Donald Trump még tavaly zároltatta a Zelenszkijjel folytatott júliusi telefonbeszélgetése kapcsán, amelynek kiszivárogtatása az amerikai elnök közjogi felelősségre vonásához, majd felmentéséhez vezetett a washingtoni kongresszusban.

A magyar diplomácia a 2017-es ukrán oktatási törvény elfogadása óta blokkolja a NATO–Ukrajna bizottság nagykövetinél magasabb szintű tanácskozásait és ezzel Kijev politikai ambí­cióit a szervezeten belül. A jogszabályt hazánk és a kárpátaljai magyar szervezetek is az ukrajnai magyarság nyelvi kisebbségi jogai csorbításának tartja. Kay Bailey Hutchison a telekonferencián nem válaszolt a Magyar Nemzet a magyar politikai vétóval kapcsolatos amerikai álláspontot firtató kérdésére.

A lap úgy tudja, a Külgazdasági és Külügyminisztériumban felmerült, hogy hazánk vétózza meg Ukrajna bevonását a kibővített lehetőségek partnerségébe, de ezt elvetették. „Katonai együttműködési, nem pedig politikai kérdésnek tekintjük az EOP-t. Mindamellett hazánk tájékoztatta Jens Stoltenberg NATO-főtitkárt és a szövetségeseket, hogy a miniszteri szintű NATO–Ukrajna ülésekre vonatkozóan fenntartjuk a vétót” – mondta egy, a kérdést ismerő magas beosztású magyar diplomata, aki ugyanakkor neve elhallgatását kérte.

Mindez összefüggésben van Volodimir Zelenszkij és Orbán Viktor kormányfő találkozójának előkészítésével; a találkozóra, amelyre több mint egy év alatt nem találtak alkalmat, júliusban, Ukrajnában kerülhet sor a remények szerint. A vitás kérdéseket addig júniusban három vegyes bizottság igyekszik tisztázni.