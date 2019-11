Késes támadó végzett a volt német államfő fiával

A késes támadót a rendőrség elfogta, személyéről azonban nem közöltek részleteket. Az áldozat apja, Richard von Weizsäcker a nyolcvanas években Nyugat-Berlin polgármestere, majd 1984-1994 között a Német Szövetségi Köztársaság elnöke volt – írja a V4NA Hírügynökség.

A támadás kedden este 7 óra előtt néhány perccel történt a berlin-charlottenburgi Schlosspark Klinika előadótermében.

Az 59 éves főorvos a gyors orvosi segítség ellenére a helyszínen életét vesztette – számolt be szerdán a Berliner Zeitung és a DPA német hírügynökség.

