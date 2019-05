Folytatják a tárgyalásokat az amerikaiak és a tálibok

"Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelednek, örökké él, akit igazán szeretnek." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KARKAS IBOLYA a Termostar nyugdíjasa kecskeméti lakos, életének 66. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. május 3-án, 13.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemető szóróparcellájánál. A gyászoló család.

"A föld már elengedte, az égen új csillag ragyog. A lelke halhatatlan, de a fájdalom örök." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyám, anyósom SZABÓ JÓZSEFNÉ Szűcs Irén 2019. év április hó 19. napján, 69 éves korában eltávozott közülünk. Temetése 2019. év május hó 02. napján 14.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Drága emléke örökké szívünkben él! A gyászoló család.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik ANTAL KÁROLY búcsúztatásán megjelentek, mély gyászunkban velünk együtt éreztek. A gyászoló család.

Mély fájdalommal tudatjuk mindenkivel, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, DR. JUHÁSZ IMRÉNÉ született SZIKLAVÁRI KAROLINA (Lilly) Kecskemét város nyugalmazott anyakönyvvezetője kecskeméti lakos 91 éves korában elhunyt. Temetése a római katolikus egyház szertartása szerint 2019. május 6-án, hétfőn 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Szomorú szívvel búcsúznak tőle leányai, Márta és Edit és házastársaik, unokái, Edit, Kriszti, Nóri, Rita és Péter és az ő családjaik tagjai, dédunokái, a rokonok, volt munkatársak, a barátok, ismerősök, szomszédok, mindazok, akik ismerték, tisztelték, szerették. A Szentmise 2019. május 7-én, kedden 8.00 órakor lesz a kecskeméti Piarista Templomban.

"Nem az a fájdalom, amitől könnyes lesz a szem, hanem, amit viselni kell éveken át." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KIS BÉLA tanító borbási lakos, 82 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése 2019. május 3-án, 11.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Külön köszönetet mondunk mindazoknak, akik a temetésen megjelennek. A gyászoló család.

"Évek sokasága szállt el mögöttünk, szelíd mosolya itt él közöttünk, fent a magasságból tekint le ránk áldott emlékű Édesanyánk." Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett Édesanyánk, Nagymamánk BENDE ISTVÁNNÉ Holota Anna 2019. április 22-én türelemmel viselt, hosszú betegség után, 81 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatására 2019. május 6-án, 11.45 órakor kerül sor a kecskeméti Köztemetőben. Drága szerettünk lelki üdvéért 2019. május 6-án, 18.30 órakor tartunk gyászmisét a kecskeméti Piarista templomban. Kérjük, egy szál fehér rózsával fejezzék ki együttérzésüket a gyászoló családdal. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyermekei, Unokái.

"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SAJTOS ZOLTÁNNÉ Nagy Margit Klára 2019. április 21-én, 69 éves korában elhunyt. Temetése 2019. április 30-án, kedden 9.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Gyászmise a temetés előtt, 8.00 órakor a Nagytemplomban lesz. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, mély fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család.

"Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk. Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. Az ész megérti, de a szív soha, Hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol Ő van oda. Az élet múlik, de akit szeretünk, Arra életünk végéig, könnyes szemmel emlékezünk. " Fájó szívvel emlékezünk VAJDA MIHÁLY halálának harmadik évfordulóján. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Szerető családja.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik TASKOVICS ISTVÁNNÉ Treszkai Erzsébet temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban velünk együtt éreztek. A gyászoló család.

"Csak az idő múlik, feledni nem lehet. Szívemben örök fájdalom és szeretet." CSIPKÓ SÁNDOR JÓZSEF halálának 2. évfordulójára. Szerető társad: Stefike.

"Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek, Ők itt maradnak bennünk csöndesen még." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSÉPLŐ IMRE kecskeméti lakos, életének 74. évében, 2019. április 19-én elhunyt. Temetése 2019. április 30-án, 13.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek, fájdalmunkban velünk együtt éreznek. A gyászoló család.

"Tiéd a csend, a nyugalom, miénk a könny, a fájdalom." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BAKOS LÁSZLÓNÉ Zöldi Ágnes Erzsébet ágasegyházi lakos, 87 éves korában elhunyt. Temetése 2019. április 30-án, 10.00 órakor lesz az ágasegyházi temetőben. Minden külön értesítés helyett. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek, gyászunkban velünk együtt éreznek. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BENDE GYŐZŐ volt MÁV buszsofőr hosszú betegség után, 75 éves korában elhunyt. Temetése 2019. május 2-án, 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Szerettei.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZ. TÓTH ANTAL testnevelő tanár 2019. április 17-én megtért Teremtőjéhez. A gyászoló család.

"Kereslek, de nem vagy már sehol mégis itt vagy mindig valahol. Hiányzol!" SÁRGA IMRE halálának első évfordulójára. Felesége és családja.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy TÓTH TIBOR ISTVÁNNÉ Juhász Ilona kecskeméti lakos, 53 éves korában elhunyt. Temetése 2019. április 30-án, 15.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik özv. POGÁNY MIHÁLYNÉ Karai Erzsébet temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban velünk együtt éreztek. A gyászoló család.

"Megállt egy nemes szív, mely értünk dobogott, s pihen két áldott kéz, mely értünk dolgozott." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy id. PATAKI JÓZSEF volt Röviköt dolgozója ballószögi lakos, 2019. április 14-én, 78 éves korában szíve örökre megszűnt dobogni. Temetése 2019. április 25-én, 13.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Pataki család.

"Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelednek, örökké él, akit igazán szeretnek." Fájó szívvel tudatjuk, hogy ANTAL KÁROLY kecskeméti, volt hetényegyházi lakos, életének 88. évében elhunyt. Búcsúztatása 2019. ápriis 27-én, 11.00 órakor lesz a kecskeméti Barátok templomában. Minden külön értesítés helyett. Kegyeletüket kérjük egy szál virággal róják le. A gyászoló család.

"Most sírod előtt állunk, talán te is látod, Körülötted van a szerető családod. Könnyes szemmel nézünk fel az égre, Szeretünk téged, most és mindörökre!" Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MARTON LÁSZLÓNÉ Antal Erzsébet 2019. április 13-án, 91 éves korában elhunyt. Utolsó útjára 2019. április 26-án, 13.00 órakor kísérjük a kecskeméti Köztemetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek. A gyászoló család.