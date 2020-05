Enyhülnek a maszkviselés szabályai Csehországban

Május 25-től enyhülnek, illetve módosulnak az addig kötelező általános köztéri maszkviselés szabályai Csehországban – közölték a cseh kormány hétfői ülése utáni sajtótájékoztatón Prágában.

A kötelező köztéri maszkviselést, amely az utcákra és a zárt termekre egyaránt érvényes, március 19-én rendelte el az egészségügyi minisztérium.

Adam Vojtech tárcavezető szerint május 25-től lényegében megszűnik a maszkok kötelező viselete a köztereken, az utcákon, míg továbbra is megmarad ez a kötelezettség a zárt termekben, a közösségi közlekedési eszközökön vagy a taxikban is. Az utcákon csak akkor kell továbbra is maszkot viselni, ha az emberek közti távolság két méternél kevesebb.

A cseh kormány arra az álláspontra jutott, hogy már nem fogja kérni a parlamentet a május 17-én lejáró szükségállapot meghosszabbítására. Az addig fel nem oldott, a közéletet és a gazdasági tevékenységet korlátozó intézkedéseket a szükségállapot szabályozása alól átvezeti a közegészséget védő szabályozás alá – mondta Adam Vojtech újságíróknak.

„Mindazokat a szolgáltatásokat, amelyek feloldása május 25-re van tervezve, május 17-e után a közegészséget védő törvény alapján fogjuk szabályozni” – szögezte le az egészségügyi miniszter.

Korábbi bejelentés szerint a március közepén bevezetett, és még érvényben lévő korlátozó intézkedéseket legkésőbb május 25-én oldanák fel. A terv szerint május 25-én megnyílnak például a vendéglők és a szállodák, illetve visszatérhetnek a padokba az általános iskolák tanulói is. Ez utóbbi azonban önkéntes lesz, az adott iskolák helyzetének és a szülők döntésének a függvényében. A hagyományos általános iskolai oktatást szeptember elsején tervezik felújítani Csehországban.