Arra a kérdésre, hogy volt-e a hat baloldali pártnak közös számlája és emellett létezett-e az MMM számlája, Márki-Zay a következőképpen válaszolt: „Nem. Volt egy MMM-es számla, ami a központi kampánynak a működtetését szolgálta, természetesen ebből voltak jelöltek, akiket támogattunk, voltak kiadványok, amiket támogattunk, gépjárművek, bömbis autók úgymond, tehát ezek a..., vagy robocall-hívások, IVR-kampányok, és a többi.”

A májusi nyilatkozat abból a szempontból fontos, hogy pontos képet kaptunk arról, miként működött közre az MMM a pártok választási kampányában. Márki-Zay szavaiból egyértelműen kiolvasható, hogy

szó sem volt a mindenki magyarországa mozgalom kampányának és a választási kampánynak a gondos szétválasztásáról, pénzügyi elszigeteléséről. Ismételjük meg, „egy nagy zsák volt”. Ez lényegében maga a tiltott kampányfinanszírozás.

Valami történhetett, hiszen Márki-Zay szeptemberben már merőben másként emlékezett vissza az eseményekre, ekkor már szó sem volt a pártokhoz juttatott pénzekről. „Senki ne gondolja azt, hogy mi pártokat finanszíroztunk, pártként viselkedtünk és a párfinanszírozás szabályai vonatkoztak volna ránk. Nem.” – jelentette ki Márki-Zay. Hirtelen kiderült azt is, hogy az ő miniszterelnök-jelöltségi kampánya mellett zajlott egy másik, egyfajta népnevelési kampány is. Itt érdemes szó szerint idézni a nyilatkozatot. „Amit mi folytattunk, többek között az Action for Democracy támogatásával, az pedig egy, a magyar kultúra megváltoztatásáért folyó kampány. Amiben az euróatlanti elkötelezettségünk is ott van, és amibe belefért a migránsszámláló is természetesen, meg belefért a háború ellenes plakátjaink is, hiszen ezek mind a magyar kultúra megváltoztatására vonatkoztak. Részben érintették azt a népszavazást, amelynek szintén ebben az időszakban volt a kampányidőszaka” – ecsetelte a történteket Márki-Zay.

De itt ismét elhangzott egy nagyon lényeges kérdés, nevezetesen, hogy

a külföldről érkező pénzekből fizettek-e a datadatnak. A válasz félreérthetetlen volt: „egészen biztos vagyok benne”.

De miért is fontos ez? A Bajnai Gordon volt kormányfő és a Ficsor Ádám egykori titokminiszter érdekeltségébe tartozó cégcsoport bonyolította az egész baloldal kampányát. Vagyis, ha ment pénz a DatAdathoz, az bizonyosan a baloldali pártok kampányát szolgálta. Márpedig ment, hiszen a nemzetbiztonsági bizottság nemrég nyilvánosságra hozta azt a beszámolót, amely tartalmazta azt is, hogy az MMM az 1,85 milliárd forintból 1,4 milliárdot utalt tovább Bajnaiéknak.

És akkor elérkeztünk napjainkhoz. Márki-Zay Péter tartogatott még meglepő kijelentéseket.

November 22-ei sajtótájékoztatóján

már az is kiderült, hogy a külföldi támogatásokért cserébe egyebek mellett megígérték, hogy belépnek az európai ügyészségbe, elszámoltatják a korrupt politikusokat, átvilágítják a migránsokat, hűséges tagja leszünk a NATO-nak és az európai uniónak és kiutasítják az orosz kémbankot. Vagyis külföldről érkező milliárdoknak meg lett volna az áruk.

A sajtótájékoztatón a volt kormányfőjelölt ismét változtatott a korábbi nyilatkozatain. Kiderült, a nagy közös zsákkal ellentétben akkurátusan ellenőrizték minden fillér kifizetését. De idézzük ismét szó szerint a politikust. „Kínosan vigyáztunk arra, hogy minden egyes törvényi előírást betartsunk. Erre megjegyzem, a pártok is vigyáztak. Ha pártfinanszírozás történt volna, akkor annak büntetése a pártokat terhelte volna és nem az MMM-et. Éppen ezért a pártok képviselői ott voltak a Hold utcában, a kampányközpontban. Minden egyes nap vigyáztak arra és őrizték azt, hogy hozzájuk semmilyen támogatás az MMM-től ne juthasson”.