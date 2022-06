A baloldal sosem volt ennyire töredezett, mint jelenleg, mivel hat balliberális szellemiségű frakció néz szembe a kormánypártokkal. A hazai jogszabályok a plurális demokrácia működését szolgálják, és kiegyenlítik a versenyhátrányt. Ez az oka annak, hogy a közösen induló hat baloldali párt kevesebb mandátumhoz jutott, mint négy évvel ezelőtt, összességében viszont több költségvetési támogatásra számíthatnak

– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet elemzője. Kifejtette: sokszor éri a magyar választási rendszert és az Orbán-kormányt az a kritika, hogy a szabályok sértik a demokráciát és gyengítik a pluralizmust, mert – a baloldal szerint – az erősebbnek kedveznek, és a Fidesz–KDNP-pártszövetségnek lejt a pálya.

A költségvetési támogatások kiszámolása cáfolja ezeket a vádakat, s nevetségessé teszi a »hivatásos demokráciarettegőket«, miként frappáns választ ad a nyugati kritikákra is

– mondta. Hozzátette: a baloldal a költségvetési támogatásokat tekintve kifejezetten kedvezményezettje a magyar demokratikus rendszer működésének, hisz valós társadalmi támogatottságukhoz képest nagyobb anyagi előnyhöz jutnak. Nagy Ervin hangsúlyozta: amikor a baloldali pártok létrehozták a hatpárti összefogást, és megállapodtak, hogy minden pártnak önálló frakciója lesz, egyik szemükkel a jövőbeni költségvetési támogatásokat figyelték.

– Ahogy a katasztrofális kampány során egyre inkább látszódott, hogy vereséget szenvednek, egyre lényegesebbé vált a megszerezhető pénz. Erre utal az is, hogy előre megállapodtak: ha szükséges, kisegítik egymást, ahogy ezt Gyurcsány az LMP-vel meg is tette, amikor a Dobrev Klára által lemondott mandátumot az LMP-nek adta. Nagy Ervin arról is beszélt, hogy szükséges lehet a frakciótámogatási rendszer felülvizsgálata, mivel a valós támogatottság nem tükröződik a költségvetési támogatások arányaiban, azaz igaz­ságtalan a rendszer.

A keddi Magyar Közlöny hivatalos értesítőjében megjelent a baloldali pártok többségének 2021-es pénzügyi beszámolója − írta az Index.

A parlamentbe jutott formációk közül az MSZP 776 millió, míg a Jobbik több mint 681 millió forint bevételre tett szert. Az LMP-nek 355 millió forint jutott 2021-ben, a Párbeszéd összesen 336 milliónyi összeghez jutott, a Momentum pedig 262 millió forinttal gazdagodott.

Ugyancsak a Magyar Közlönyben jelent meg Márki-Zay Péternek, a baloldal közös miniszterelnök-jelöltjének az elszámolása, ami szerint az országgyűlési választáson a hódmezővásárhelyi központú választókerület jelöltjeként a törvényes maximumösszeget, 1 182 878 forintot fordított a kampányára.

