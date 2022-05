Az általános középfokú felvételi eljárásban a nyolcadikosok 96,91 százaléka (82 650 diák) nyert felvételt valamely középfokú iskolába. A felvettek 76,06 százaléka (62 867 diák) az első helyen, 93,12 százaléka (76 967 diák) pedig az első három helyen megjelölt területek egyikén folytathatja tanulmányait – közölte az Oktatási Hivatal.A tanulók 34,51 százaléka (28 526 diák) gimnáziumi, 2,43 százaléka (2009 diák) szakgimnáziumi, 42,14 százaléka (34 831 diák) technikumi, 19,29 százaléka (15 941 diák) szakképző iskolai, 1,27 százaléka (1050 diák) szakiskolai, 0,35 százaléka (293 diák) pedig készségfejlesztő iskolai tanulmányi területre jutott be.

A 6 évfolyamos gimnáziumba felvett tanulók száma 4742, közülük 4012 diákot (84,61 százalék) az általa elsőnek megjelölt helyre vettek fel. 8 évfolyamos gimnáziumba 3105 diák jutott be, közülük 2737 diák (88,15 százalék) tanulhat tovább az elsőnek megjelölt helyen - ismertették.

Hozzátették: a középiskolák péntekig értesítették a tanulókat jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról, ezzel véget ért a középfokú felvételi eljárás általános szakasza.

Azoknak, akik az általános felvételi eljárásban esetleg nem jutottak be középfokú iskolába, hétfőn rendkívüli felvételi kezdődik.

Az Oktatási Hivatal honlapján már elérhető a rendkívül felvételi eljárásban az intézmények által meghirdetett üres helyek közötti tájékozódást biztosító keresőprogram. Az érintett 2636 diák (az általános eljárásban részt vevők 3,09 százaléka) a rendkívüli felvételire közvetlenül a középiskolákban jelentkezhet.

