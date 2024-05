Ahogy arról beszámoltunk, a ScoreGoal a döntő első meccsén meglepte a címvédőt, és végül 3–1-re nyert Szombathelyen, ám a Haladás aztán hétfőn ugyanilyen különbséggel vágott vissza ezért a kellemetlenségért. Érezhetően nagyon parázs volt már a hangulat a második találkozón, így az izgalmak ezután is garantáltak. A döntő harmadik felvonására csütörtökön 20 órás kezdéssel kerül sor a Haladás Sportcsarnokban Szombathelyen, a „Hali” tehát visszavette a pályaelőnyt kecskeméti győzelmének köszönhetően.

Egy bravúrt már véghez vitt a ScoreGoal idegenben

Fotó: Bús Csaba



– Az eddigi két mérkőzés hasonlóan alakult, és amely csapat vezetést tudott szerezni, az tudott a végén örülni a sikernek. Most is egy kiélezett csatára számítok. Tomic nem lesz bevethető, így a rotációnk még szűkebb lesz. A döntőben minden csapat célja az aranyérem bezsebelése, így a miénk is. Bár nem mi vagyunk az esélyesek, a lehető legjobb tudásunkat akarjuk felvonultatni, és igyekszünk dicsőséget szerezni a klubnak, szurkolóinknak, Kecskemétnek. Minden erőnkkel és maximális koncentrációval készülünk a csütörtöki, harmadik mérkőzésre. Tudjuk, hogy csak akkor van esélyünk az újabb bravúrra, ha a maximumot nyújtjuk – mondta Marko Gavrilovic, a Kecskemét sportigazgatója.