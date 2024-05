A KTE tavaly ezüstérmes lett újoncként, így a helyezésben ugyan van visszaesés, de a klub reálisan értékelt a kiugró siker idején is. Az idénynek ugyanúgy a biztos bennmaradás igényével vágott neki a gárda, ebből végül egy felsőházas helyezés lett, ráadásul az utolsó öt körben veretlen is maradt a KTE, mely a ZTE elleni győzelemmel zárt. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az együttes egy év alatt komoly kihívásokkal is megküzdött. Tavaly nyáron távozott a házi gólkirály, Katona Bálint, majd egy teljes idényre kidőlt gyakorlatilag Nikitscher Tamás és Nagy Krisztián, de Banó-Szabó Bence sem volt bevethető ősszel. Télen aztán a klub értékesítette Szalai Gábor és Szuhodovszki Soma játékjogát, de Tóth Barna is távozott.

Nikitscher Tamás hosszú sérülés után első gólját szerezte az idényzáron a KTE színeiben és az NB I-ben is

Fotó: Bús Csaba

– Ez az év hektikusabb volt, mint a korábbiak. Már az NB II.-ben, illetve tavaly is rendkívül kiegyensúlyozott, és talán erőn felüli teljesítményt nyújtottunk. A céljaink, a törekvéseink egymásra találtak, emellett a problémák is elkerültek minket, így két nagyon sikeres évünk volt – tekintett vissza Szabó István, a KTE vezetőedzője. – Sokkal sikeresebb, mint ami elvárható volt, mert az NB II.-ben és a feljutás után is azt tűztük ki, hogy maradjunk bent, illetve érjünk el minél jobb helyezést lehetőség szerint. A mostani idény megmutatta, hogy mennyire nehéz is tud lenni az NB I., ha problémákkal is találkozik egy csapat. Itt elsősorban arra gondolok, hogy meghatározó játékosaink már az elején kidőltek egész, vagy fél szezonra. Emellett van egy klubfilozófiánk, ami bizonyos időközönként távozókkal is jár, ahogy az télen is történt. Az elmondható, hogy teljesítettük az alapelvárást, méghozzá nagyon magabiztosan maradtunk bent.

Sokan talán figyelmen kívül hagyják időnként, hogy az ország 12 legjobb klubja között vagyunk ott, de ez egy nagy fegyvertény.

Úgy érzem, hogy a teljes tavaszt vizsgálva már jó teljesítményt nyújtott a csapat, azt is lehetett látni, hogy ahogy Banó-Szabó és Nikitscher visszatértek, egyre jobb lett a teljesítményünk. Még várjuk Nagy Krisztiánt is nyártól. Az elsődleges célunk teljesítése mellett most még azért játszhatunk vasárnap, hogy minél jobb helyezést érjünk el – tette hozzá a KTE vezetőedzője.

A KTE egyik elnyűhetetlen harcosa volt Belényesi Csaba, aki egyetlen percet sem hagyott ki a 39 kecskeméti tétmérkőzés során. Ezzel az NB I. legtöbbet foglalkoztatott játékosa lett a védő.

– Ehhez természetesen kellett egy bizalom és megbecsülés a stáb részéről, illetve részemről annak a szerencsének is hozzá kellett adódnia, hogy a sérülések elkerültek, amik vissza tudtak volna vetni. Nagyjából az utolsó öt-hat fordulóra tudatosult bennem, hogy milyen sorozatban vagyok, akkor kezdtem el kicsit én is jobban számolni vissza a meccseket, hogy mennyi kell még hozzá. A végén már négy sárga lapom volt, ami ugye szintén némi veszélyt jelentett erre. Egyébként is igyekszem kerülni a felesleges lapok begyűjtését, ebben a helyzetben erre még jobban odafigyeltem – mondta Belényesi Csaba, aki a szereplésre is kitért. – A 6. hely egy jó eredmény, sikeres év van mögöttünk. Főleg annak tudatában, hogy azért voltak nehézségeink sérülések miatt, illetve a keretben is lezajlottak változások. Kicsit hullámzóbb volt ez az év, mint a tavalyi, de a csapat és a közeg erejét mutatja, hogy nehezebb időszakok után is talpra tudtunk állni, ki tudtunk jönni a hullámvölgyből.

Éppen ezért mondhatjuk azt, hogy ez a 6. hely jó eredménynek számít.

A kecskeméti játékosok a héten megkezdték megérdemelt pihenőjüket, ami június közepéig tart. Az egyéni programot, illetve a bevezető méréseket követően, június 17-én kerül sor az első közös edzésre. A lila-fehérek a már bevált programot követik, az első két hétben hazai körülmények között készülnek, első edzőmeccsüket június 29-én Tiszakécskén vívják. Másnap egy hétre Szlovéniába utazik edzőtáborba az együttes, ahol újabb két mérkőzés vár a játékosokra, ezek szervezése még zajlik, ahogy a nyár további programja is pontosítás alatt áll. A bajnokság július utolsó hétvégéjén indul el.

A játékoskeretben várhatóak változások, ami biztos, Horváth Krisztofer (Torino), Szendrei Ákos (DAC), Iyinbor Patrick és Nagy Olivér (mindkettő FTC) kölcsönben szerepeltek Kecskeméten, így sorsuk alakulása nem kizárólag a kecskemétiek kezében, hanem azon kluboknál van, ahová visszatértek. A másik oldalon Grünvald Attila játszott Tiszakécskén a KTE kölcsönjátékosaként.

A KTE már bejelentette első igazolását

A keret többi tagja élő szerződéssel rendelkezik, illetve már egy érkezőt is bejelentett a KTE. Papp Milán Kazincbarcikáról érkezik. A 22 esztendős, 196 centiméter magas védő jól illeszkedik a kecskeméti átigazolási politikába és filozófiába, hiszen most kapott először esélyt arra, hogy megmutassa magát az NB I.-ben. A kecskemétiek tavaly Pálinkás Gergőt szerződtették a KBSC-től, aki első idényében rögtön gólokkal hálálta meg a bizalmat, így a jó példa már adott az új igazolás előtt is.