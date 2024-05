A szegedi születésű, valamint pályafutását is ott kezdő Papp Milán nagyon fiatalon már a Puskás Akadémia játékosa lett, ahol folyamatosan járta végig a ranglétrát, egészen az NB III.-as gárdáig, majd kölcsönben a Csákvárban is bemutatkozhatott az NB II.-ben a 2020/2021-es idényében. Egy évet ezt követően Fehérváron az NB III.-as gárdánál szerepelve töltött el, 2022 nyarán aztán az ETO igazolta le. A mögöttünk hagyott idényben a Kazincbarcika alapembere volt, összesen 27 tétmeccsen lépett pályára. Noha a védelemben bevethető, eredményes az ellenfél kapuja előtt is, 59 másodosztályú találkozón öt gólja és négy gólpassza van.

Papp Milán, a Kecskeméti TE új igazolása a szerződés aláírásakor

Fotó: KTE

– Minden gyerek ezért kezd el futballozni, hogy az a bizonyos NB I.-es kapu megnyíljon egyszer előtte – nyilatkozta az egyesület honlapján Papp Milán. – Ezért rengeteget dolgoztam, voltak ebben nehézségek és pozitív élmények is a hosszú út során. Nagyon várom már ezt a lehetőséget. Nem úgy tekintek rá, hogy most már hátra is dőlhetek, mert megvannak a céljaim, de ez egy olyan mérföldkő, amire mindig emlékezni fogok. Nagyon szimpatikus volt már külső szemmel is a KTE, egyrészt azért, mert szinte csak magyar játékosokkal dolgozik klub, másrészt nagyon sok játékos kapta meg a lehetőséget úgy, hogy előtte alacsonyabb osztályokban játszott, itt aztán megmutatták azt, hogy igenis az NB I.-ben a helyük. Ami döntő volt emellett, hogy a sportigazgatón, a vezetőedzőn és egyáltalán: mindenkin úgy éreztem, hogy engem akarnak. Kialakult egy kölcsönös bizalom, ami ilyenkor elengedhetetlenül fontos. Többen bebizonyították már itt előttem, hogy ez egy járható út, és a számomra is nagyon fontos motivációt jelent ez – jelentette ki Papp Milán.