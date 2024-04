Ahogy arról korábban hírportálunkon is beszámoltunk már, az NB II-es forduló a Lajosmizse pazar sikerével indult, Hollós Máté együttese a csoportjában éllovas Mezőtúrt verte meg otthon 27–24-re. Ezzel nagy szívességet tettek az Orosházának is, mely így egy ponttal előzni tudott, de szombaton 18 órakor éppen a Mizse KC vendége lesz. Amennyiben újabb bravúrt tud elérni a címvédő, így tényleg beszállhat a bajnoki címért zajló küzdelembe. A férfi liga alsóházában a Kalocsa is fontos pontokat szerzett meg, a kiesés ellen küzdő együttes Pécsen nyert 25–27-re, ezzel megelőzte a Nagyatádot és egy helyet előre lépett. A Kalocsa a Mecseknádasdot fogadja szombaton 18 órakor.

A Kecskemét jó játékkal tudott nyerni a felősházban Békéscsabán

Fotó: Bús Csaba

A nőknél a Kecskeméti NKSE is megszerezte első győzelmét, ellenfelük a Békéscsaba U21 volt idegenben. Mindkét csapat vereséggel kezdte a felsőházat, így a pontszerzés céljával léptek pályára a felek. A találkozót a sérülés miatt több kulcsemberét is nélkülöző Kecskemét kissé megilletődötten kezdte, a Békéscsaba U21 pillanatok alatt 3-0-s előnyre tett szert. Az első vendég-gólt Nagy Enikő az 5. percben szerezte, majd Palotás is betalált. Ekkor az előző meccsen is megtapasztalt kiváló hírös városi védekezés kezdett összeállni, egy majd’ ötperces hazai gólcsendet kihasználva a KNKSE egyre zárkózott. A 10. perctől viszont inkább a támadójáték dominált mindkét oldalon, a hazaiaknál Ádász lőtt egymás után három gólt, míg a hirös városiaknál Megyesi, Palotás és Kollár volt eredményes. Belépve a félidő második felébe, Megyesi újabb góljaival és Czár első találatával ismét egy gólra jött fel a Kecskemét, majd a 25. percben Jámbor-Herceg két gyors találatával először a meccsen már a vendégek vezettek, 12-13. Az előnyt a szünetig növelni is tudta Bíró-Kisjuhász Petra együttese, a félidőre 14-16-os állásnál vonulhattak a csapatok.

A fordulást követően ott folytatta a KNKSE, ahol az első játékrész végén abbahagyta, Megyesi, Jámbor-Herceg és Vuletity találataival az első 7 percet 5-1-re nyerte a Kecskemét, amely ekkor már hattal vezetett, 15-21. A békéscsabaiak viszont nem hagyták magukat, és most ők használták ki azt, hogy a KNKSE a 39. és a 48. perc között nem talált be. Két gólra zárkóztak a hazaiak, viszont ennél többre nem futotta az erejükből. A záró negyedében a meccsnek ismét megrázták magukat a kecskemétiek, Vuletity és Jámbor-Herceg szállították a gólokat, és végül megérdemelten, négy góllal győztek a Békéscsaba fiataljai ellen idegenben, 24-28. A KNKSE következő ellenfele az Algyő lesz hazai pályán vasárnap 17 órás kezdéssel.

– Eszméletlen nagy csapatmunka volt a mai.

A mérkőzés kezdetén engedtük, hogy meglépjenek a csabai lányok, amit nehezen tudtunk csak ledolgozni.

A jó védekezésnek köszönhetően sikerült könnyű gólokat lőnünk, így fordítani tudtunk. Keveset tudtam cserélni, ennek is volt köszönhető a szoros végjáték. Nagyon boldog vagyok, mert a rutinos játékosaim a hátukra tudták venni a csapatot és sikerült idegenben pontokat szereznünk – értékelt Bíró-KIsjuhász Petra vezetőedző a mérkőzés után.

Az alsóházban a Bácsalmás továbbra is hibátlanul vezet, ezúttal a MÁV SC-t verték idegenben 31–33-ra. A Bácsalmás vasárnap 16 órakor Cegléden folytatja.

A vármegyei I. osztály küzdelmei is egyre izgalmasabban alakulnak, hiszen a nőknél is elindult a felsőházi rájátszás, melyben négy csapat küzd a bajnoki címért. Az első mérkőzés rögtön jó felvezetője is volt a küzdelmeknek, hiszen a Kalocsai KC a Nemesnádudvart fogadta. A rendkívül kiegyenlített és feszült találkozón gyakorlatilag mindkét csapatnak voltak olyan periódusai, amikor nagyon közel álltak a győzelemhez. A Kalocsa négy góllal is ellépett az elején, de tíz perccel a vége előtt a címvédő Nemesnádudvar vezetett két találattal még. A Kalocsa egyenlített, majd az utolsó percnek is 33–33-ról mentek neki a csapatok, végül Horváth Fanni hétméteresével aztán a KKC otthon tartotta a pontokat, és ezzel az élen áll. A másik mérkőzés valamivel simábban alakult, a Lajosmizse 26–22-re verte meg otthon a Kiskunmajsát. Az alsóház küzdelmei is elindultak, a Kiskunhalas 40–29-re verte a Kiskőröst, míg a Soltvadkert–Solt csata 21–21-es döntetlennel ért véget.

A férfiaknál még tart az alapszakasz, mely során a lényeges kérdések most sem változtak. A Kiskőrös 24–22-re verte a Gézengúz UKC-t, míg a Kiskunmajsa 35–20-ra nyert Soltvadkerten. A Kiskőrös előnye négy pont, de a Kiskunmajsa két mérkőzéssel kevesebbet játszott, így vesztett pontok tekintetében ugyanúgy állnak. A további mérkőzéseken a KUSE 28–29-re kapott ki otthon a Tiszakécskétől, míg a Kecskemét 25–29-re a Kiskunhalastól.