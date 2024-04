Tóth Norbert együttese a téli távozók tükrében alaposan meggyengült, ami az eredményeken is érződik. A Kecskemét legutóbb Ceglédet fogadta, de ott sem tudott újra pontot, pontokat szerezni. A stabil középcsapatnak számító Cegléd a mérkőzés elejétől kezdve kézbe vette az játék irányítását, de a vendégek ekkor még a fiatalos lendületnek is hála, tartani tudták a lépést. Három góllal is elléptek a vendégek, de a szünetre ez végül egyre olvadt, 14–15-re vezettek. Mivel a keret nem túl bő, a második félidőben szoktak jelentkezni a problémák is, így történt ezúttal is. Fokozatosan növelte a különbséget a Pest vármegyei gárda, mely végül 28–35-re nyert, még nehezebb helyzetbe sodorva ezzel a hazaiakat.

Horváth Andorék egyre nagyobb bajban vannak

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A Kecskemét egyre távolabb kerül a bennmaradó helyektől, visszacsúszott a 15. helyre és nyolc pontot kellene ledolgozni úgy, hogy tavasszal még egy sem jött össze. Legközelebb a szintén nehéz helyzetben lévő Tatához utazik a gárda, ha ott sem sikerül pontokat szerezni, nagy eséllyel meg kell békélnie a kiesés tudatával a csapatnak. A tatai bajnoki szombaton 18 órakor kezdődik a Güntner Arénában majd.