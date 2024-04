A Közép csoportban az újdonsült éllovas, a Kaskantyú, amely az előző fordulóban előzte meg az Akasztón aratott győzelmével az Akasztót, ezen a héten a Szankot fogadta.

A Kaskantyú csapata a Szank elleni győzelem után.

Fotó: Kaskantyúi FSE

A hazai csapat igazolta a papírformát, 13–1 arányú győzelmet aratott. Kiss Patrik öt alkalommal talált be Szalai Zoltán kapujába. A Közép csoportban erre a hétre is jutott egy igen komoly rangadó, hiszen a 36 ponttal a 3. helyen álló Balotaszállás a 43. ponttal a második Akasztó II.-t fogadta. Mind a két csapat felnőtt a feladathoz, komoly, végig küzdelmes, fordulatos mérkőzést játszottak. Kaszap Attila révén a hazaiak szerezték meg a vezetést, a vendég Suhajda Gergely előbb egyenlített, majd Palla Lajos a 38. percben a vezetést is megszerezte. Jeszenszky Roland a második félidő elején újra egalizált, és Pallának a 76. percben szerzett második találatára is volt válasza a 80. percben, így 3-3-lett a végeredmény. 3-3 lett a Szabadszállás-Fülöpszállás rangadó is, Kunfehértón pedig ezúttal négy gólért adtak egy pontot.

Vármegye III., Közép csoport: Vadkert FC STE II.-Kecel Senior 8-0, Kiskőrösi LC II.-Kecel FC II. 2-1, Kunfehértó-Bócsa 4-4, Szabadszállás-Fülöpszállás 3-3, Kaskantyú-Szank 13-1, Tabdi-Izsák 1-4, Balotaszállás-Akasztó FC II. 3-3.

Vármegye III., Közép csoport

1. KASKANTYÚ 18 16 0 2 83–31 48

2. AKASZTÓ II. 18 14 2 2 81–20 44

3. VADKERT II. 18 12 3 3 69–26 39

4. BALOTASZÁLLÁS 18 12 1 5 65–33 37

5. KUNFEHÉRTÓ 18 11 3 4 62–30 36

6. KISKŐRÖS II. 17 10 1 6 49–37 31

7. FÜLÖPSZÁLLÁS 18 9 3 6 69–42 30

8. BÓCSA 17 9 1 7 51–25 28

9. IZSÁK 18 6 2 10 37–60 20

10. KECEL II. 18 6 1 11 33–53 19

11. SZABADSZÁLLÁS 18 4 4 10 35–56 16

12. SZANK 18 3 0 15 18–84 9

13. TABDI 18 1 1 16 22–95 4

14. KECEL SENIOR 18 1 0 17 10–92 3