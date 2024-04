Virágh Ferenc ezúttal Derekas Zoltán és Májer Milán játékára számíthatott túlkorosként, de Iyinbor Patrick, Kovács Kolos és Polyák Kristóf is pályára lépett a fiatalok közül az NB I-es keretből. Jól indult a találkozó, hiszen Májer már a 6. percben közel járt a gólhoz, szabadrúgása a jobb kapufán csattant. Két perccel később már Deczkinek kellett védenie, ekkor egy sistergős átlövést tolt ki a jobb felsőből, ugyancsak Májer próbálkozott. Éledezett a HFC is, egy beadás után majdnem be is találtak, az ide-oda pattogó labdát végül a gólvonalról vágták ki a hazai védők. A 19. percben jött a Májer-Deczki csata újabb felvonása, ekkor jobbról tüzelt Májer a tizenhatoson belülre lépve, de a kapus ezt is védte. A 22. percben a semmiből szerezte meg szinte a vezetést a HFC, egy jobbról érkező beadást Pleszkán fejelt a bal alsóba 6 méterről (0-1). A félidő hajrájában újabb két átlövéssel tesztelték a fiatalok a vendég portást, de Deczki Májer és Hatvani kísérletét is fogta.

Bodor Zoltán (labdával) próbál meg elmenni embere mellett a mérkőzésen

Fotó: Nyitray András

Fordulás után gyorsan jött viszont az egyenlítés, Májer forintos indítást kapott Hatvanitól, majd jobbal a jobb alsóba lőtt a kapufa érintésével (1-1). Talán az egész idény legszebb góljához is kevés kellett ezután: egy beadás után kivágták a labdát a védők, Kovács Kolos pedig futtából, állítgatás nélkül egyből lőtt 25 méterről, a szinte zsinóron húzott bomba a jobb felsőbe tartott, de végül a kapufáról kifelé pattant. A folytatásban megmaradt a kecskeméti fölény és lehetőségek, de megint jól ment el egy kontrából a HFC, ennek végén a 61. percben Gréczi vette be Cseh kapuját (1-2). A hajráig több lehetőség is adódott az egyenlítésre, de Deczki ezen a napon verhetetlen volt, Kovács és Májer lövéseit is hárította, így maradt a vendég győzelem.

– Nehezen találom a szavakat, mert megint egy olyan mérkőzést buktunk el, amit gólokkal kellett volna a látottak alapján megnyerni. Az ellenfél kapusa élete formáját nyújtotta, mindent is kivédett gyakorlatilag. Az viszont bosszantó, hogy amikor az ellenfél átjön a térfelünkre, abból gólt rúg, ma három helyzetéből kettőt. Sajnos olyan hibákat tudunk dobni, amit az ellenfél aztán kegyetlenül kihasznál. Ebben kell feltétlen javulnunk, mert akkor ez a teljesítmény kevés lesz céljaink megvalósításához – értékelt Virágh Ferenc.

Kecskeméti TE II. - Hódmezővásárhelyi FC 1-2 (0-1)

Kecskemét, 150 néző. V: Maml (Sáfárik, Bizderi)

KTE II.: Cseh – Derekas, Hatvani (Kovács P. 88.), Májer, Polyák, Bodor (Jászai-Deák 76.), Szamosi (Goretich 76.), Iyinbor, Györgye (Majoros 76.), Molnár M., Kovács K. (Czenky 88.). Vezetőedző: Virágh Ferenc

HFC: Deczki – Gréczi (Orosz 80.), Mahler (Rabecz B. 89.), Török, Sipos (Borbás 89.), Dóra, Guth, Zana, Zámbori, Rabecz V. (Tóth P. 58.). Edző: Antal Krisztián

Gól: Májer (52.) ill. Pleszkán (22.), Gréczi (61.)