A két csapat egészen másért harcol a bajnokságban. A szegediek a dobogós helyezésért, a tiszakécskeiek pedig a másodosztályban maradásért. A vendégeknek így minden hátralévő mérkőzésükön keményen kell harcolni a pontokért, hogy az elkövetkezendő bajnokságban is az NB II-ben tudjanak futballozni.

A fotó az őszi mérkőzésen készült.

Fotó: Szentirmay Tamás

A két csapata eddig hat alkalommal találkozott egymással, amiből négy végződött szegedi győzelemmel, kettő pedig döntetlennel. Az ősszel Tiszakécskén 2–2 volt az eredmény. A vendégeknél a héten edzőváltás történt, Kiss Károly helyett az asszisztensedző Balogh Pál megbízott vezetőedzőként dolgozik tovább a kék sárgáknál.

Mind két oldalon a szurkolók azt várták volna, hogy harcos élvezetes játékkal fog eldőlni a három pont sorsa. Sajnálatos módon az első játékrész nem ezt igazolta. Bár a szegediek kezdtek jobban, több támadást is vezettek, de azok mind erőtlenek voltak. Az első negyedóra végén Kővárinak volt egy jó lövése, de Szőr hátán megpattant a labda és szöglet lett belőle. Tíz perccel később Bíró jobb alsósarokba tartó lövését hárította Kiss Ágoston. Bő félóra telt el a találkozóból amikor Pongrácz megsérült, helyére Bertus állt be. Az első igazi tiszakécskei lövés az első félidő utolsó percében adódott, amikor Kocsis Dominik lövését kellett hárítania Molnár-Farkasnak.

A második félidő teljesen más képet mutatott, mint az első, és a lehető legjobban kezdődött a Tiszakécske számára. Ezúttal is Kocsis Dominik kísérletezett kapura lövéssel, és be is talált Molnár-Farkas hálójába 0–1. Válaszként Magyar Zsolt lőtt Kiss Ágoston kapujára, de egy védőben elakadta a labda. A 74. percben újabb gólt ért el a Tiszakécske Vajda kihasználta gyorsaságát, kicselezte Molnár-Farkast is a kapuba gurított 0–2. A hazai szurkolók lest reklamáltak, de sem a partjelző, sem pedig a játékvezető nem úgy látta. A 81. percben Haris előtt adódott lehetőség, de nem találta el a kaput. Egy perccel később Bertus lövését a léc alól tolta szögletre a szegedi hálóőr.

Ezen a mérkőzésen megtört a Tiszakécske rossz sorozata. Tizenöt mérkőzés után újra sikerült nyerniük a kéksárgáknak. Ez minden bizonnyal nagy löketet ad majd a következő mérkőzésekre is. És mindent megtesznek majd annak érdekében, hogy továbbra is a másodosztályban maradjanak.

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Tiszakécskei LC 0–2 (0–0)

Szeged, Szent Gellér Fórum, 1000 néző. Vezette: Nagy Róbert (Szabó Dániel, Márkus Péter).

Szeged: Molnár-Farkas T. – Gera, Szilágyi Z., Horváth M., Kővári, Haris, Nyári (Magyar Zs. 53.), Papp Á. (Zuigéber 46.), Bíró B., Óvári (Nagy R.), Klausz M. (Borvető 53.). Vezetőedző: Alekszandar Sztevanovics.

Tiszakécske: Kiss Á. – Balázs B., Szőr (Kállai 71.), Valencsik, Vajda R. (Cipf 78.), Pongrácz (Bertus 32.), Viczián, Lehoczky, Torvund (Grünvald 78.), Zamostny, Kocsis D. Megbízott vezetőedző: Balogh Pál.

Gólszerző: Kocsis D. 48., Vajda 74. percben.