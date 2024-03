Bagi Gábor a tiszakécskeiek technikai vezetője: Minden mérkőzés annyira nehéz a mi szériánkban, amilyen formában vagyunk, és amennyire nehézzé tesszük magunknak. Hetek óta az első tizenöt percben megrúgjuk az első gólunkat és utána mintha felszabadulna a játékosokban valami. Közönség szórakoztató játékkal óriási akarattal játszanak. A mai mérkőzésen pedig ott volt az, hogy Káli Tibinek megszületett a második gyermeke, és ez látszott is a teljesítményén. Bármilyen osztályban, ha valaki öt gólt rúg, az megsüvegelendő. A csapat markánsan benne volt abban, hogy neki öt gólja legyen. A mai mérkőzésen bebizonyosodott a heti hozzáállás, amikor 18, 20 játékos tud edzeni hétről hétre, akkor az nagyon sokat számít, egy vármegyei labdarúgásban. Lehet, hogy ez nagyon sokszor csak helyzet kihasználásban jön ki, de úgy gondolom, hogy ezen a mérkőzésen volt ennyi különbség a két csapat között. Az elmúlt tizenegy mérkőzésből tízet megnyertünk és egy döntetlent játszottunk. Azóta rúgtunk 41 gólt és mindössze négyet kaptunk. Volt már nekünk egy ilyen sorozatunk. Aki nézi a statisztikákat az nézzen utána, hogy abból mi lett. Igen. Bajnokok lettünk. Nekünk a legfontosabb célunk most is az, hogy jól érezzük magunkat, kiadjunk magunkból mindent a mérkőzéseken, és bármilyen helyezést érünk el, elégedettek leszünk. Nincs az, hogy evés közben jön meg az étvágy és átfogalmazzuk a célokat. Haladunk lépésről lépésre, játszunk közönségszórakoztató meccseket. Június elsején meglátjuk, hogy mi lesz belőle.

Koch Tamás a bajaiak vezetőedzője: Ezt megelőzően az utolsó két mérkőzésünk is rosszul nézett ki, de ma minden képzeletet alul múltunk. Mind akaratban, mind pedig játékban nagyon gyengék voltunk. A Tiszakécske a játék minden elemében jobb volt nálunk, egy percig sem volt kérdés az, hogy magabiztosan nyerik a találkozót. Nagyon csalódott vagyok, mert nem volt értékelhető teljesítmény a csapatunkban. Ami eddig jellemző volt ránk, hogy a védekezést megoldottuk, az ma csúnya kudarcot vallott.

Tiszakécske II–Bajai LC 7–0 (3–0)

Tiszakécske, vezette: Tihanyi Gábor (Bartucz Tamás, Szeles Ádám).

Tiszakécske: Baráth – Sági (Szabó D. 46.), István, Oláh (Alberti 74.), Klemencz, Káli (Pásztor 74.), Németh G., Kryvotsiuk (Pomozi 46.), Tóth K. (Szabó G. 66.), Szabó L., Lovas Zs.

Baja: Struhák (Sziráczki 46.) – Fehér, Németi, Knap, Bölcskei, Kerezsi, Szeibert, Bányai (Barth 58.), Baladin, Megyeri, Mezőfi (Urlauber 46.).

Gólszerző: Káli 16., 43., 52., 63., 72., Lovas Zs. 26., Alberti 80.