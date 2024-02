Péntek este az éllovas Paks a Zalaegerszeget fogadta hazai pályán, és nagyon úgy tűnt, hogy semmi sem tudja meggátolni a tolnaiakat abban, hogy megőrizzék hibátlan tavaszi mérlegüket. Könyves élesen középre lőtt labdája már a 4. percben bepattant a menteni igyekvő Evangelou-ról az egerszegi kapuba, majd ezt követően a hazaiak csatára büntetőből már be is találhatott volna, de Dombó védett. Szünet előtt aztán csak jött az újabb Könyves alakítás, így 2-0-os előnnyel vonulhattak öltözőbe a hazaiak. A második félidő elején a semmiből jött szinte Gruber szépítő gólja, de egy szöglet után ismét Könyves volt szemfüles, így nem tűnt úgy, hogy lehet nmég fordulat a meccsben. Mégis volt, hiszen a csereként beálló Croizet szinte első labdaérintéséből közelebb hozta a vendégeket, majd a 73. percben egy bucka meglepte a kapujából kifutó Szappanost, át pattant felette a labda, amit Mance az üres kapuba passzolt. A Paksnak még ezt követően is voltak sanszai Böde révén arra, hogy megnyerje a meccset, de ehelyett a hosszabbításban Croizet gyenge lövése Szélpáról a saját kapujába pattant, így a szerencsés vendégek végül 4–3-ra nyertek. A Paks így továbbra is az élen áll, de vesztett pontok tekintetében már jobban áll az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Ferencváros.

Szombaton először egy lila-fehér rangadót játszottak Kecskeméten, ahol az Újpest volt a vendég. A hazaiak nagyon gyorsan előnybe kerültek, a 100. NB I-es meccsét játszó Banó-Szabó ugratta ki a 3. pecben Lukácsot, aki be is lőtte ziccerét. A folytatásban Májer találta el a kapufát, majd a második félidőben már az Újpest akarata érvényesült. Varga Bence azonban kitűnően védett, Mörschel büntetőjét is hárította, így maradt az 1–0.

Szombaton rendezték a kiesési rangadót, a Mezőkövesd–Kisvárda meccset is. A hazaiak Drazic büntetőjével már a 3. percben vezetést szereztek, de a Kisvárda fokozatosan jött fel, s a 28. percben Filipovic révén egyenlített is. A második félidőben összejött a fordítás is, az 57. percben Cipteic ballal tekert a jobb felsőbe, ezzel pedig meg is nyerte 2–1-re a találkozót a Kisvárda.

Vasárnap a Fehérvár a Debrecent fogadta, és a dobogós helyek szempontjából is fontos rangadó végén a hazaiak örülhettek. Némileg vitatható körülmények között született meg a győztes gól a 30. percben, Stefanelli büntetőjét ugyanis fogta Megyeri, de a játékvezető a VAR jelzésére újra rúgatta a tizenegyest, amit Christensen már nem hibázott el. Győzelmével a Fehérvár négy pontra feljött a jelenleg élen álló Paksra.

A forduló záró mérkőzésén a Puskás Akadémia alaposan kitömte az igen rossz napot kifogó MTK-t. A felcsútiak Nagy, Corbu és Favorov góljaival már a szünetben elhúztak 3–0-ra, majd fordulás után Komáromi, Soisalo és Stronati is eredményes volt, míg a másik oldalon Molnár csak a soványka szépítő gólt tudta megszerezni.

A 21. forduló eredményei: Paksi FC–Zalaegerszegi TE 3–4, Kecskeméti TE–Újpest FC 1–0, Mezőkövesd–Kisvárda 1–2, Fehérvár FC–Debreceni VSC 1–0, Puskás Akadémia–MTK 6–1.

A Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK mérkőzést elhalasztották.

A 22. forduló programja:

Péntek: MTK–Mezőkövesd 20 óra.

Szombat: Zalaegerszegi TE–Kecskeméti TE 12 óra 30 perc, Diósgyőri VTK–Fehérvár FC 15 óra, Debreceni VSC–Puskás Akadémia 17 óra 30 perc.

Vasárnap: Kisvárda–Paksi FC 15 óra, Újpest FC–Ferencvárosi TC 17 óra 30 perc.

Az OTP Bank Liga állása

1. PAKS 21 13 4 4 39-26 43

2. FTC 20 13 3 4 52-22 42

3. FEHÉRVÁR 21 12 3 6 42-28 39

4. PUSKÁS AFC 21 9 7 5 36-24 34

5. KTE 21 9 3 9 31-31 30

6. DVSC 21 8 5 8 30-28 29

7. MTK 21 8 4 9 26-41 28

8. DVTK 20 7 4 9 30-34 25

9. ZTE 21 7 4 10 30-41 25

10. ÚJPEST 21 7 3 11 27-42 24

11. KISVÁRDA 21 5 2 14 23-35 17

12. MEZŐKÖVESD 21 4 4 13 19-33 16