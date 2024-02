A verseny az első állomása volt azon az úton, melynek végén eldől, ki öltheti magára a címeres mezt májusban, a görögországi Loutrakiban rendezendő serdülő Európa-bajnokságon. A Kiskunfélegyházi Birkózó Sport Egyesület 10 versenyzővel képviseltette magát, közöttük 5 korondi nevelésű fiatallal a megmérettetésen, ahol remekül helyt állt mindenki, nyolcan végeztek az első hatban. A fiúk mezőnyében csak az ukránokkal megerősített szlovák válogatott és a Budapesti Vasas tudott előrébb végezni – tájékoztatta szerkesztőségünket Szabó József, edző.

A részletes eredményekről elmondta, aranyérmet szerzett a 36 kilogrammos Barabás-Ágoston Anna és a 76 kilogrammos Tapodi Norbert. Ezüstérmes lett Hideg Balázs az 52 kilogrammosok között. Bronzérmet szerzett: Bárány-Almási Bianka és Fülöp Kristóf. Fekete Hanna és Nagy Tamás 4., Kacsó Ábel 5. lett.

Aranyérmet szerzett Barabás-Ágoston Anna

Fotó: Beküldött fotó

Az első helyezettek nagy lépést tettek, hogy a görög üdülővárosba utazhassanak és képviselhessék hazánkat az EB-n, de a többi dobogós helyezettnek is van még esélye – hangsúlyozta Szabó József, aki azt is elmondta, hogy február 17-én, a félegyházi városi sportcsarnokban rendezik meg az U20-as szabadfogású és női válogatót, amely egyben a III. dr. Varga Béla Emlékverseny is lesz. Ezzel szeretnének megemlékezni Félegyháza első olimpikonjáról, aki 1911-ben világbajnok, 1912-ben olimpiai bronzérmes volt. Az esemény keretében Gyermek Gála versenyt is rendeznek a 7-9 éves korosztálynak.