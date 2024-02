Lukovic két büntetővel nyitotta a mérkőzést, majd Ivkovic is beköszönt, ám volt válasza ezekre a pontokra mezőnyből az OSE-nak is, 4–4. A KTE részéről újra az előbbi két szereplő villant, 8–4. Karahodzsics és Bogues is csatlakozott a társakhoz, ám a vendég gárda tudta tartani a lépést, 12–11. Sinik hármassal vétette észre magát, de rendre volt reakció a túlsó térfélen is. Az etap utolsó egységeit Karahodzsics jegyezte, 21–19.

Komoly fizikális csata dúlt a parketten, fej fej mellett haladtak a gárdák továbbra is. Sinik és Bogues gyors ziccerei után viszont időt kellett kérnie a vendégeknek, 26–21. Ruják és Szabadfi révén egalizált az OSE, 26–26. Bogues és Dramicanin pillanatai következtek, 34–30. A vendégek büntetők révén tudtak aztán pontokat szerezni, míg Kucsera ziccerrel fejezte be a kecskeméti akciót, 39–36. Másfél perccel a félidő előtt egy pontra zárkózott a Lions, Ivkovic mester időkéréssel reagált, 41–40. A maradék időben még egyenlíteni tudott az OSE, többre már nem futotta, így 41–41-gyel mehettek az öltözőbe a felek.

Karahodzsics vette vissza a vezetést a KTE-nek, majd Sinik ment saját lepattanója után, és tette vissza a labdát, de Polutak sem tétlenkedett a másik oldalon, 45–45. Két kettessel már az OSE ragadta magához a kezdeményezést, Ivkovic egyből magához is rendelte fiait, 45–49. Bogues és Ivkovic kosarai jókor érkeztek, de a védekezés nem volt a helyén, így nem csökkent a differencia, 49–54. Az OSE lendülete nem esett vissza, 51–59-nél időkérésre volt szükség újra a Kecskemétnél. Ezután begyújtották a rakétákat, és 56–60-ra zárkóztak a hírös városiak.

A palánk alatt nem voltak elég határozottak a házigazdák, így a 32. percben 58–66 állt a táblán. Lukovic és Bogues vette vállára a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemétet, 62–66-nál Váradi Kornél kérte ki idejét. Sinik cikázott végig a védők között, és három egységre hozta fel csapatát, 66–69. Vendég trojkára Dramicanin reagált kettő plusz egyes akcióval, 69–72. Nagy energiákat mozgósított a KTE, hogy még tovább tudjon kapaszkodni, de a vendégek nem engedték közelebb őket. Egy OSE trojkával 71–80-re módosult a táblán az eredmény, újabb hazai értekezlet jött két perccel a vége előtt. Ezt követően sem jött áttörés, nem estek be a távoli dobások, így az MVM-OSE Lions nyerte az összecsapást 73–85-re.

–Nehéz válaszokat találni arra edzőként, hogy a dobószázalékunk miért volt megint ilyen gyenge – értékelt Ivkovic Stojan, a kecskemétiek mestere. – Ez hazai pályán sem elég. A végén lett nagyobb a különbség előtte még egy-kétlabdás meccs volt. Meg kell találnom a megoldást arra, hogy hazai pályán lazábbak legyünk, komfortosabban érezzük magunkat. Ez volt a tizedik meccsem a kispadon. Az eddigi teljesítmény ötven százalékos, tíz meccsből ötöt nyertünk. Ez ebben a mostani bajnokságban nem mondható rossznak, de számomra nem elfogadható, hogy hazai pályán nem tudunk jól dobni, holott már bizonyították a játékosok, hogy képesek rá, jókezű csapat vagyunk. Meg kell találni a válaszokat minél előbb erre, a probléma gyökerét. Fizikális csapat az OSE, és mikor megjött számukra az önbizalom, akkor a lepattanókban is felénk kerekedtek, de ez már követkemény volt. Gratulálok az OSE-nak. Mi dolgozunk tovább, és bízom benne, hogy a legalább ötven százalékos teljesítményt tudjuk tartani végig.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–MVM-OSE Lions 73–85 (21–19, 20–22, 15–19, 17–25)

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, játékvezetők: Cziffra Csaba Zsolt, Győrffy Pál Attila, Nyilas István (Farkas Zoltán)

Kecskemét: Sinik 13/3, Bouges 20, Ivkovic 6, Lukovics 13, Karahodzsics 6. Csere: Wittmann 1, Dramicsanin 10, Tóth, Kucsera 4. Szakmai igazgató: Ivkovic Stojan.

Oroszlány: Riddley 22, Balsay 2, Gholston 22/3, Thomas 11/3, Polutak 10. Csere: Ruják 2, Illés, Stevenson 16/6, Werner, Szabadfi. Vezetőedző: Váradi Kornél.