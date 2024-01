Az esemény megálmodója Juhász Ágnes zenetanár, aki elmondta, hogy a futóverseny célja, hogy a nevezési díjakból befolyt összeget a Kodály szakgimnáziumában tanuló tehetséges növendékek hangszervásárlására fordítsák, és mesterkurzusokon vegyenek részt.

– A legnagyobb öröm, hogy a tehetséges növendékeknek olyan támogatást tudunk adni a versennyel, amit máskülönben nem kaphatnának meg – fogalmazott Juhász Ágnes, aki hét éve indította útjára a jótékonysági sporteseményt. Amikor Juhász Ágnes megálmodta a versenyt, az lebegett szeme előtt, hogy miként lehet összekötni két szenvedélyét, a sportot és a zenét, illetve a zenetanítást. A főszervező kiemelte: nagyon szeretnek jótékonykodni a futók, és sokakat az is motivál, hogy a versenyközpontból, a Kodály iskola impozáns épületéből indulhatnak a távra, és Kecskemét szép belvárosában is futhatnak, melynek egy-egy kulturális intézménye vagy neves épülete előtt zeneművek csendülnek fel. Így például a városházánál, a Leskowsky Hangszergyűjteménynél, a könyvtárnál is instrumentális zene szólt. A végén pedig a Kodály iskolánál egy minihangversenyt adtak a szervezők az eredményhirdetés előtt, amire szintén nagy volt az érdeklődés. A verseny alatt olyan hegedűművészek dallamait hallották a versenyzők, mint Szabadi Vilmos, Ichák Perlman, Isaac Stern, Illényi Katica, és repertoár összeállításánál prioritást élveztek a hegedűorientált szimfonikus zeneművek. A műsorban olyan tehetségek is felléptek, akiket már korábban támogattak a Violin Maratonnak köszönhetően, és Juhász Ágnes is játszott egy zongoraművész kollégájával együtt.