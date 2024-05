A Muzsikál az erdő programjainak szombaton a kecskeméti Nyíri erdő, a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (KEFAG) által működtetett Vackor Vár Erdei Iskola területe adott otthont a rendezvénynek, vasárnap pedig Lakitelek-Tőserdő területén várják a szervezők a zene és a természet barátait.

Számos koncerttel készültek a Muzsikál az erdő programsorozaton

Fotó: Horváth Péter

A gyerekeket kézműves- és sportfoglalkozások, akvarellfestés, a Kecskeméti Vadaspark interaktív állatbemutatója, valamint egy izgalmas gyerekkoncert, „Furi Feri az állatkerben” is várja mindkét napon. A kecskeméti rendezvény idején megtekinthető az 1848-49-es múzeum és a Muzsikál az erdő 2023-as Fotó- és Gyerekrajz pályázatának kiállítása. Napközben az erdei élményséta meglepetéseket nyújtott az érdeklődőknek, melynek a témája az erdő szerepe a fenntarthatóságra nevelésben és a fenntartható erdőgazdálkodás volt. A sétát szakavatott erdőmérnökök – Madácsi Sándor erdészetvezető és Szabó Lajos Prima díjas erdőmérnök – vezették. A séta során most először léphettek be az erdő rejtett zugába, a kis vadászházhoz, ahol klasszikus zenei koncertet élvezhettek a séta résztvevői az In Medias Brass rézfúvós kvitten előadásában. A repertoár része volt többek között Bach és Telemann több darabja is. A koncertet megelőzően Szabó Lajos szervező köszöntőjében kiemelte a fenntarthatóság fontosságát.

– Azt szeretnénk, ha a környezetet jobb állapotban adhatnánk át gyermekeinknek.

Ma globális klíma- és fenntarthatósági válság van. Nem szeretnék szégyenkezni gyermekeink előtt, ezért tenni kell a változásért. Látható, hogy a nagyhatalmak nem tesznek a környezeti szempontból is fenntartható életért. Az egyes embereknek viszont van lehetősége erre. A Muzsikál az Erdő Alapítvány ezért szervezi programsorozatát évről évre – hangsúlyozta Szabó Lajos.

Dr. Papp Zoltán önkormányzati képviselő az érthetően jelenlévő klímaszorongás mentális hatásait emelte ki köszöntőjében, valamint a természet gyógyító erejéről beszélt. Mint fogalmazott, Bács-Kiskunban is számos csodás természeti érték található, amit meglátogatva jobb fizikai és lelki állapotba kerülhetünk. Sulyok Ferenc, a KEFAG vezérigazgatója azt hangsúlyozta, hogy évről évre több támogatója van a rendezvénynek. Kiemelte, hogy az eseménynek otthont adó hatalmas erdőséget valaha a futóhomok megfogása érdekében ültették elődeink.