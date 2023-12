Néhány hete igen nehéz helyzetben volt a Kecskemét, hiszen a sereghajtó pozícióban szerénykedett a gárda. Forray Gábor ezek után leköszönt a vezetőedzői pozícióról, a klub pedig a legkézenfekvőbb megoldást választva, Ivkovic Stojan szakmai igazgatót nevezte ki a pozícióra. A korábbi szövetségi kapitány bár elmondása szerint nem vágyott a feladatra, a felelősséget neki is vállalnia kellett, így a bajnokság végéig mindenképpen marad a kispadon.

A Kecskemét azóta elkapta a fonalat, hiszen nagy csatában legyőzte a Pécset (71–70), majd győzött Kaposváron is (86–97), legutóbb pedig az ünnepek előtt a Paksot is két vállra fektette saját közönsége előtt (92–75). Ezzel alaposan fel is jött a szoros tabellán a gárda, mely 5 győzelemmel és 8 vereséggel a 10. helyen áll jelenleg.

A Sopron egy olyan négyes tagja, mely 6 siker mellett 7 vereséget számol, adja magát tehát a lehetőség, hogy tovább nyomuljon felfelé a hírös városi alakulat egy újabb győzelemmel. Erre jó esélye is lenne a Kecskemétnek, ugyanis Sopronban nem minden a tervek szerint alakult. A karácsonyi forgatagban ugyanis Amorie Archibald, a hazaiak amerikai légiósa egyszerűen eltűnt, nem érkezett vissza időre, a klub pedig azóta hivatalos oldalán közölte, hogy nem is várják már vissza a légióst, helyette új játékos után néznek majd a piacon. A kieső kosaras pótlása azonban aligha oldódik meg a szombati meccsig, így viszont a vendégeknek jó lehetősége van az idegenbeli diadalra, ehhez persze összeszedett játék kell majd. A vendégeknél is volt a közelmúltban egy változtatás, Marko Lukovic is csatlakozott a kerethez, így bemutatkozásra vár még a 31 éves szerb légiós.

A Sopron KC–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét mérkőzést szombaton 17 órakor rendezik a soproni Novomatic Arénában.