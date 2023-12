A várakozásoknak megfelelően az SG Kecskemét Futsal gárdája vette magához a kezdeményezést, és sorra alakították ki az ígéretes lehetőségeket, ám a Magyar Futsal Akadémia hálóőre remek napot fogott ki, és szinte bereteszelte kapuját. Ajtó-ablak helyzetet is elpuskáztak a kék oroszlánok, kissé görcsössé vált játékuk a sok elszalasztott akció miatt. A baj nem jár egyedül, Tomic bokasérülést szenvedett, és nem is tudta folytatni. A szünetre 0-0-s döntetlennel mehettek a felek.

Fordulást követően is hasonló volt a forgatókönyv, de a jég nem akart egyszerűen megtörni, továbbra is tartotta magát az MFA. A 33. percben aztán a mezőnyfölény végre góllá érett, Suscsák villant meg, és ezzel beérte a házi góllövőlistán Pál Patrikot, 0-1. A hajrában még kisebb-nagyobb helyzetek adódtak, de végül maradt az egygólos differencia.

– A három pontért jöttünk, és megszereztük. Talán mindenki könnyebb meccsre számított, de a mai is jól demonstrálta, hogy az NB I-ben nincsen lefutott összecsapás. Fiatal, lendületes ellenfelünk a maximumot nyújtotta, és ez majdnem elég is volt számukra a pontszerzéshez. A befejezéseink a mai napon borzalmasak voltak, de nyerni tudtunk, és csak ez számít most – értékelt Marko Gavrilovic sportigazgató.

Magyar Futsal Akadémia – SG Kecskemét Futsal 0-1 (0-0)

Budapest. V: Wittner (Muhari, Góbi)

MFA: Tóth B. – Véghelyi, Fábián, Tarpai, Bokor. Csere: Gaylhoffer, Módly M., Joó, Módly D., Vas, Steiner, Nguyen, Szakter, Lőrincz. Vezetőedző: Boznánszky Gábor

SGK: Krajcsi – Biró, Pál, Suscsák, Tomic. Csere: Rigó, Lehotai, Hajnal, Kajtár, Milosavljevic, Haász, Nádudvari, Fekete M., Szabó J. Sportigazgató: Marko Gavrilovic

Gól: Suscsák (33.)