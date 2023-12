A Ladánybene és a Helvécia azonos pontszámmal érkezett el az utolsó fordulóhoz, a Ladánybene jobb gólkülönbségének köszönhetően állt az élen. A Helvécia szombat délután hozta a kötelezőt a Fülöpjakab ellen. Jóval nehezebb feladat várt a Ladánybenére, hiszen ők idegenben vívtak szomszédvári derbit, a Kerekegyháza második csapatának a vendégei voltak. A Ladánybenének sikerült abravúr, 2–1 arányban tudtak győzni. Spiegeleberger Tamás és Tóth Zaln góljainak köszönhetően már s 21. percben 2–0-ra vezettek, és bár a Kerek kettő Gogolák Milán a 37. percben szépíteni tudott ugyan, további gól már nem esett, így a Ladánybene telelhet az élen.

– Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, de nem tartottunk az összecsapástól – tekintett vissza az előzményekre Fodor Zoltán, a csapat szakvezetője. – Valóban győzelmi kényszerben voltunk, viszont magabiztosan érkeztünk a derbire, és tudtuk, hogy ha tartjuk magunkat a megbeszéltekhez, akkor nem lesz probléma a három pont begyűjtésével. Bejött a számításunk. Nagyon jól álltunk bele a mérkőzésbe, rá tudtuk erőltetni az akaratunkat a Kerekegyháza csapatára. Igaz, az első gólunk előtt két ajtó-ablak helyzetet is kihagytunk, ami meglehetősen frusztráló volt, de aztán még az első félidőben sikerült megszerezni a vezetést, majd pedig tudtunk még egy gólt rúgni az előnyünkre. Erreföl sajnos a 2-0-ás állásnak betudhatóan túlságosan is megnyugodtunk, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, jött is a válasz az ellenféltől. A második félidőben pedig magunknak nehezítettük meg a mérkőzést, de azt hozzá kell tenni, hogy nagyon jól játszott a Kerekegyháza. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a szurkolóinknak, amiért az elmúlt időszakban ennyire lelkesen buzdították a csapatot. Végezetül szeretnék gratulálni a csapatomnak, ugyanis hatalmas teljesítményt tettek le ősszel az asztalra. Ennek megfelelően bizakodva várjuk a tavaszi folytatást.

Eredmények:

Kerekegyházi SE II.–Ladánybenei LC 1–2,

Vasutas SK–SC Hírös-Ép Egyesület II. 2–1,

Helvéciai SE–Fülöpjakab SE 5–2,

Jászszentlászlói SE–Katonatelepi SE 1–1,

Tiszaug KSE–Jakabszállás KSE 3–1,

Tiszasasi FSE–Bugac KSE 2–1,

Tiszaalpár–Ballószög 6–1,

Ágasegyháza–Pálmonostora 1–3.

Vármegye III., Észak, őszi végeredmény

1. LADÁNYBENE 15 11 1 3 59–25 34

2. HELVÉCIA 15 11 1 3 50–29 34

3. TISZAUG 15 9 2 4 39–22 29

4. PÁLMONOSTORA 15 9 1 5 40–21 28

5. KATONATELEP 15 8 2 5 40–25 26

6. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 15 7 4 4 24–26 25

7. BALLÓSZÖG 15 6 5 4 41–45 23

8. VASUTAS SK 15 6 3 6 32–44 21

9. TISZASAS 14 6 2 6 30–35 20

10. KEREKEGYHÁZA II. 15 6 1 8 48–43 19

11. ÁGASEGYHÁZA 15 6 1 8 32–33 19

12. SC HÍRÖS-ÉP II. 14 5 4 5 32–22 19

13. BUGAC 15 4 6 5 27–28 18

14. TISZAALPÁR 15 5 1 9 26–45 16

15. JAKABSZÁLLÁS 15 1 2 12 14–31 5

16. FÜLÖPJAKAB 15 0 2 13 19–79 2