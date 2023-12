Mindössze két cserével érkezett a Fülöpjakab a helvéciai mérkőzésre, amelynek az abszolút favoritja a hazai gárda volt, ennek ellenére jól kezdtek a vendégek. A 3. percben Bódi Márkó indult meg a bal oldalon és lőtt éles szögből a jobb felső sarok mellé. Három percre rá bizonytalankodott a vendégvédelem, és miután elmulasztottak felszabadítani, Komáromi Zoltán elé pattant a labda, aki jobbról, tíz méterről a kapu közepébe helyezett, 1–0. Viszonylag könnyű gólt engedélyeztek a hazaiak a Helvéciának, ezt követően kiegyenlített mezőnyjáték alakult ki a pályán, néhány hazai lehetőséggel, a zöld-sárgák azonban nagyvonalúan bántak a helyzetkezdeményekkel. A 30. percben alakult ki az első vendégziccer, a jobb oldalról fűzögették befelé a labdát a kékek, ami végül átkerült a bal oldalra, onnan Bódi balról passzolt középre, Román Szilamér vehette át középen, a kaputól nyolc méterre a labdát, viszont azzal, hogy ténylegesen át is vette, odalett a helyzet, mert a hazai védőknek így lett idejük közbelépni. A 34. percben mintaszerű akciót vezetett a Helvécia. Börönde Ferenc ugratta ki a jobb oldalon egy remek ütemű indítással Ódor Zoltánt, ő el is vágtatott egészen a vendég 16-os területére, és amikor már kijött rá a kapus, átpasszolt a bal oldalon érkező Szabó Gábor elé, akinek már nem jelentett gondot az, hogy az üres kapuba passzoljon, 2–0. A 39. percben egy hazai akció végén egy jobb oldali beadás Torbán Csaba mögé érkezett ugyan, ő azonban parádés mozdulattal, oxforddal küldte a labdát nem sokkal a kapu fölé. Az ellentámadás során Vakulya Gergelyhez került a labda, aki beindult a bal oldalról, majd Bódi elé tálalt, a fiatal csatár jobbról a rövid sarok mellé durrantott.

A hetvenéves Csorba Zoli cserére készül

Fotó: Vincze Miklós

A második játékrészben mindjárt a középkezdésből kiugratták a hazaiak Ódort, aki ezúttal is mintaszerűen viharzott el a jobbszélen, életveszélyesen lőtte be a labdát az ötösre, a hosszún érkező Szabó Gábor azonban mellé lőtt, mentségére legyen szólva, hogy egy vendégvédő még beleért az átadásba a próbálkozása előtt. Három perc múlva újra Ódor robogott el mintaszerűen, ezúttal is remekül adott be, a labdát Torbán kapta, aki – bár hamar körbefogták a vendégvédők – az ötösről a bal alsó sarokba helyezett, 3–0. Eldőlni látszott a mérkőzés, a mezőnyben ennek ellenére továbbra is kiegyenlített harc folyt. A 63. percben szépítettek a vendégek. Egy vendégszöglet után Vostyár Ferenchez került hátra a labda, ő a félpályáról, a bal oldalról mintaszerűen ívelt be a 16-osra a védelmi vonal mögé, az indításra rárobbanó, rutinos Szabó Pál jobbal, egyből, lazán a kapu jobb oldalába helyezett, 3–1. Hat percre rá szabadrúgást végezhetett el a Helvécia.

Molnár Gábor állt oda a labda mögé, és küldött meg egy demoralizáló hatású bombát a kapura, Görög Tibor csak kiütni tudta az előtte a földön is megpattanó labdát, Szabó Gábor ott termett, és a léc alá emelt, 4–1.

A 76. percben Homoki-Szabó Zoltán került nagy ziccerbe, középről, 14 méterről leadott lövését követően azonban Görög fogta a labdát. Az ellentámadás végén Kállai István küldött meg a kapura egy bombát középről, Görög kollégája, Horváth Mihály is a helyén volt. A 79. percben Homoki-Szabó harcolt meg egy labdáért és vágtatott el a bal oldalon, középre adott Szabó Gábornak, aki előbb levette a labdát, majd miután észrevette, hogy meglehetősen egyedül van az ötösön, tehát van ideje, rögtönzött lakberendezőként felmérte magának a kapu mind a négy sarkát, sőt, talán még a léc alá is belesett, majd miután úgy döntött, hogy a jobb alsó sarokban mutatna a legjobban ad hoc dísztárgyként egy futball-labda, oda passzolt, 5–1. A 90. percben Szabó Pál végezhetett el szabadrúgást a bal oldalon, élesen meglőtt labdáját a hazai portás csak kiütni tudta, egy vendég ismétlést követően a labda Török Tamás lábáról vágódott a hálóba, 5–2.

A szomorkás ősz végét idéző decemberi délutánon, amelyen a hazai klub – miután csak a leginkább eltántoríthatatlan szurkolók merészkedtek ki a meccsre – nem kényszerült megnövekedett nézőszám miatt emelt létszámú rendezői gárdát bevetni, ilyen arányban is megérdemelten győzött a Helvécia, a Fülöpke pedig olyan teljesítménnyel rukkolt elő, amellyel rácáfolt a jelenlegi helyezésére.

A Helvéciai SE csapata

Fotó: Vincze Miklós

Tímár Zoltán, a Helvécia szakvezetője: – A lelkesen, jól küzdő sereghajtó a mezőnyben egyenrangú partner volt, jó darabig izgalmassá is tudta tenni a meccset, végül aztán több helyzetet dolgoztunk és használtunk ki, így aztán többek között Szabó Gábor újabb mesterhármasának köszönhetően megérdemelten tartottuk itthon a három pontot. Ha tavasszal is ilyen előkelő helyen áll a csapat az utolsó tavaszi fordulót követően, annak nagyon fogunk tudni örülni. Azon dolgozunk majd, hogy így legyen.

Kürtösi Szabolcs: – Az eltiltások és sérülések miatt meglehetősen tartalékos csapatom a mezőnyben felvette a versenyt a Helvéciával, ez mindenképpen pozitívum. Ám miután mind a két félidőben voltak olyan időszakok, amikor teljesen átengedtük a kezdeményezést a hazaiaknak, és ők ezeket a fázisokat kíméletlenül kihasználták, hiába volt tartásunk, nem volt esélyünk a pontszerzésre.

A Fülöpjakab SE csapata

Fotó: Vincze Miklós

Helvéciai SE–Fülöpjakab SE 5–2 (2–0)

Helvécia, vezette: Juhász Tamás (Kiss László, Horváth Zoltán)

Helvécia: Horváth – Komáromi (Szalai 46., id. Csorba Z. 78.), Palásti, Szöllősi, Ódor (Török T. 69.), Török M., Börönde, Csorba Z., Szabó G., Torbán (Homoki Szabó 61.), Molnár.

Fülöpjakab: Görög – Vizi, Vostyár, Román, Kovács G., Bódi, Pöszmet, Vakulya, Baráth (Lakatos 54.), Mihók (Szabó P. 54.), Kállai.

Gól: Komáromi a 6., Szabó G. a 41., a 70., 77., Törbán a 49., illetve Szabó P. a 63., Török T. (öngól) a 90. percben.