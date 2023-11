Nem a várakozások szerint kezdte története 12. bajnoki szezonját a kecskeméti élvonalbeli kosárlabdacsapat. A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét az eddigi hat fordulóban egy győzelmet szerzett, és bár vereségeinek a zöme néhány pont különbséggel született (korábban sokszor sikerült megnyernie a csapatnak hasonlóan kiélezett végjátékú mérkőzéseket), önmagában a szerencsére hivatkozni nyilván nem lehet az elmaradt győzelmek miatt. Nem teszik ezt Kecskeméten sem, hanem – Fazekas Mihály, a tulajdonosi tanács elnöke fogalmazott így –, az okokat és a megoldást keresik.

– A helyszínen néztem végig a csapat Szeged elleni mérkőzését, és természetesen bosszús voltam a vereség miatt – fogalmazott a klub honlapjának adott nyilatkozatában Fazekas Mihály. – Mondhatnám, hogy ha jobban dobjuk a büntetőket, ha jobb százalékkal találunk be triplából, akkor más lehetett volna az eredmény, de az okok keresését és azok megoldását ráhagyjuk a szakmai stáb tagjaira. Tizenkét éve működik a klubunk, és ugyan az edzőkkel, a szakmai igazgatóval sokat beszélünk a csapatról, a kosárlabdáról, de tartjuk magunkat ahhoz, hogy nem szólunk bele a szakmai munkába. De persze várjuk a változást. Voltunk már korábban is ilyen sikertelen szériában, amikor ötször egymás után kikaptunk, de akkor sem a kapkodás hozott változást, hanem a bizalom, a nyugodt munkakörülmények. A szezon előtt a legjobb nyolcat határoztuk meg célként, ez most távolinak tűnik, de még húsz forduló van az alapszakaszból, ez sok mindenre elég lehet. A prémiumrendszer olyan, hogy a játékosokat motiválja a célunk elérésében, másként nem jutnak hozzá. Mi ugyanúgy, mint az elmúlt években, megpróbálunk minden feltételt biztosítani a csapat szerepléséhez. A költségvetésünkben nincs nagy változás, stabilitásra törekszünk, és nem kergetünk a valóságot messze elhagyó álmokat, nem fogalmazunk meg irreális célokat. Ez néha gyengébben sikerül, mint amit remélhetünk, de szerencsére többször sikerül jobban az elvártnál, ezért van érmünk a bajnokságban és a kupában is, és ezt jelenti az is, hogy csak két olyan szezon volt, amikor az élvonalban nem jutottunk a legjobb nyolc közé. Biztos vagyok abban, hogy a szakmai stáb tudja, mit kell tenni, min kell változtatni, és a szezon kezdeti szakasza után a jövőben eredményesebben szerepelünk, ahogyan azt a szurkolóink a korábbi szezonokban megszokhatták.