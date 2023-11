A Cyclo-cross Magyar Kupa versenysorozat állomása volt a kecskeméti verseny, ami a Kun Cross nevet kapta. A rendező Kecskeméti Első Sor SE, MBH Bank Cycling Team ezúttal is kitett magáért. Bár maga a terep nem lett volna igazán nehéz, amennyiben nem esett volna az eső, de így, hogy a verseny előtti éjszaka, és a verseny alatt is szinte folyamatosan hullott az égi áldás, megnehezítette az indulók dolgát. Dombok ugyan nem voltak, de emelkedők igen, és az eső áztatta talajon csak úgy lehetett felmenni, ha tolta, vagy vállára vette a kerékpárt a versenyző. A pálya egyik szakaszán ugyan homok volt, de a jelentős mennyiségű csapadék miatt még nem tudta elnyelni, így ott is többen tolták a bicajt, belelépve a vízbe. Erdőbe is be kellett menniük, ahol viszont farönkön kellett átjutni. A sík terepen ugyan könnyebben haladhattak, de a sok kanyar miatt nem lehetett lendületesen menni. Egyedül a rajt és az utána következő pár száz méter volt szilárd burkolatú, ahol meg lehetett nyomni jobban a pedált. Azt ugye mondani sem kell, hogy egyetlen induló sem úszta meg, hogy ne legyen szinte mindenütt sáros. Ennek a versenynek éppen a sáros terep okozta a nehézségét. Ez pedig azért volt rossz, mert ha valaki egy versenyző társa után tekert, és nem viselt szemüveget, akkor könnyen a szemébe csapódott a sár. Ha viszont használt, akkor gyorsan bepárásodott. Az is gondot okozott, hogy a sár berakodott a láncba és a váltóba, így sokkal nehezebb volt hajtani a bringát.