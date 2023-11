A korabeli beszámolók szerint Kun István az utolsó percben a közönség felé fordult és az „álljatok fel” rigmusba kezdett bele, erre is jól emlékszik a Kiskunfélegyháza elleni sikerről a tréner.

– Nem túlzó a beszámoló, szerintem már az utolsó három percben ez ment. Ez egy óriási emocionális élmény volt, hatalmas energiák szabadultak fel bennünk, mert a város történetében még sose volt korábban NB I/B-s bajnok férfi kézilabdacsapat. Egy nagyon hosszú, négy éves munka végére értünk ezzel – emlékezett vissza Kun István.

A Delfin KC az NB II.-ből indult el, melyet azonnal megnyerte, majd harmadik nekifutásra az NB I/B-ben is csúcsra ért a gárda. Igazán nagy siker az volt, hogy több játékos a kezdetektől a csapat tagja volt, és eljutottak az NB I-ig.

– 2004-ben kerültünk a klubhoz, Füredi András és Rácz Géza felkérésére. Akkor a Dabassal NB II-es bajnokok lettünk, ám miután Kecskemétre kerültem, több játékos is követett. Nagyon komoly erősítéseket vittünk véghez, több játékos egészen az NB I-ig velünk maradt ezután. Ritka volt ez akkoriban, de komoly edzésszámmal dolgoztunk, és ahogy telt az idő, látszott, hogy nem lesz ellenfelünk az NB II-ben – mondta Kun István.

Harmadik nekifutásra jutott fel végül a gárda, mely örök emlék marad mindenkinek, így Kun Istvánnak is.

– Az első gondolatom az volt, hogy sokan próbáltak kézilabdát honosítani Kecskeméten már korábban is. Boldog voltam, hogy ez nekem sikerült először, illetve ezeknek az emberek is örömet tudtunk adni, akiknek ez nem adatott meg. A csapat pezsgőfürdővel és egy torta bontással ünnepelt. Mindenki hitt a sikerben, mert sok munkát tettünk bele. Arra büszke vagyok, hogy a csapat 70 százaléka a kézilabdában maradt, boldoggá tesz, hogy ehhez valamilyen szinten én is hozzá tudtam tenni – mondta Kun István.

A podcastbeszélgetésből az is kiderül, mikor és hol zártak be egy játékost az öltözőbe, illetve kikre a legbüszkébb Kun István.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.