Wittmann vádlijának a felső része szenvedett másodfokú részleges szakadást egy ütközés közben. Jó hír azonban, hogy műtétre nem lesz szüksége a csapatkapitánynak, ultrahangos és lézeres kezelésekkel segítik elő a rutinos kosárlabdázó felépülését a következő időszakban. A csapat életét nagyban befolyásolja vizont hiánya, ám megvan a szakmai stáb terve, hogyan helyettesítik.

– Nagyon érzékeny veszteség a csapatkapitányunk sérülése – mondta Forray Gábor vezetőedző. – Megvan a saját felépített játékrendszerünk, amelyben mindenki tudja a dolgát. Közhelynek hangzik, hogy az egyik legfontosabb játékosunk Wittmann Krisztián, de valóban így van, hiszen puszta jelenlétével is sokat tesz a csapat sikerességéért. Ha pótolni nem is tudjuk, de helyettesíteni igen. Át kell szervezni a rotációt, többet kell vállalnia a fiataloknak. Hosszú távon még akár profitálhatunk is a kialakult helyzetből, hiszen akik most több játékpercet kapnak, ezt kamatoztatni tudják a jövőben. Az élet most ezt a kihívást állította elénk, nem kesergünk, hanem azon dolgozunk, hogy így is a győzelemért harcoljunk minden meccsen. Bízom benne, hogy Krisztián minél gyorsabban felépül, szükségünk van rá – tette hozzá Forray.