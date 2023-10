– A diagnózis után az első nap természetesen nem volt könnyű, de utána feldolgoztam magamban a történteket – mondta Nagy Krisztián. – Tudtam mi vár rám, így ahogy teltek a napok, készítettem magam lelkileg a műtétre, illetve arra is, hogy utána szépen folyamatosan haladjak a felépülés felé. Az évek során már megedzett a futball, aminek köszönhetően fejben rendre is tettem magam. Erre a sérülésre is úgy tekintek, mint egy feladatra, amit meg kell oldani. Megéltem hatalmas sikereket, nagy csalódásokat is a klubjaimmal a múltban, kis túlzással mondhatom, már nem tud megrázni semmi, ez a sérülés legalábbis biztosan nem. Úgy állok ezekhez a hónapokhoz, hogy erősebb leszek, mint bármikor.Jól vagyok, az első kontrollon meg is dicsértek.

Szerencsére a mankót sem kell már használnom. Három hetes lépcsők vannak meghatározva, ezekben különböző célokat kell teljesítenem. Amennyiben az adott ciklusok végén a doktor úr elégedett lesz, úgy haladhatunk tovább – adott helyzetjelentést a játékos.

Banó-Szabó Bence és Nikitscher Tamás után egy újabb alapemberét veszítette el a Kecskemét, Banó-Szabó 5 gólt és 12 gólpasszt jegyzett az előző idényben, míg Nagy 6 gólig és 4 gólpasszig jutott. Nikitscher a középpálya motorja volt, védőmunkája mellett támadásban is hasznos tagnak bizonyult. Utóbbi játékos ugyancsak térdszalag szakadást szenvedett, így gyakorlatilag egymást segítve épülhetnek fel Nagy Krisztiánnal.

– Szerencse a szerencsétlenségben, hogy Nikitscher Tomi is hasonló cipőben jár, ráadásul valamivel korábban sérült meg, így előttem tart már a lépésekben.

Tudok és szoktam is tőle kérdezni, illetve tanácsokat is kapok tőle a tapasztalatai alapján. Nagyon jó kezekben vagyunk egyébként a klubon belül is, a gyógytornászok és az egészségügyi stáb mindenben támogatnak minket, ahogy a klub, a szakmai stáb és a csapattársak is. Nem szeretnék megfeledkezni a drukkerekről sem, nagyon sok jó szót és üzenetet kaptam tőlük eddig is, ez is sok erőt ad a felépüléshez. A feladatom természetesen most az, hogy minden utasítást betartsak a minél gyorsabb felépülés érekében. Ugyanakkor természetesen igyekszem most is szerves része lenni a csapatnak, segíteni a társakat kívülről. Folyamatosan követem az eseményeket, talán mondhatom azt is, hogy Banó-Szabó Bencével és Nikitscher Tomival mi vagyunk jelenleg a legnagyobb szurkolói a srácoknak. Igyekszünk kívülről segíteni, amiben csak tudunk, ez így lesz egészen addig, amíg vissza nem térhetünk a többiek közé – mondta Nagy Krisztián.