Ahogy arról már beszámoltunk korábban, a Dirner-Siland FC és az NNC Frogs Lajosmizsei FC az SG Kecskemét kvázi tartalék együttese is elindul idén a harmadosztályban. Mindhárom gárda pályára is lép az idén nyolc együttessel elrajtoló, Csongrád-Csanádot és Bács-Kiskunt magába foglaló régióban, ahol mellettük még a szegedi székhelyű SZTE-EHÖK SE és St. Mihály FC, valamint a Mórahalom, a Bordány és az Apátfalva áll még rajthoz. A címvédő a Lajsomizse ebben a csoportban, hiszen a „Békák” nagy fölénnyel nyerték meg az előző kiírást, míg a Dirner-Siland a dobogón zárt. Az SG Kecskemét sem fog rossz erőkből állni viszont, hiszen rutinos játékosok is tagjai lesznek a keretnek. Ami biztos, izgalmas vármegyei és városi derbikre van kilátás ebben a szezonban is, ahogy eddig is.

Az első játéknapot a nemzeti ünnep miatt kedden rendezik ezúttal. A bajnok Frogs hazai környezetben a SZTE-t fogadja majd 20 órakor, míg a két kecskeméti gárda utazni fog. A ScoreGoal Bordányban lép pályára, míg a Siland a St. Mihály vendége lesz. Ezeket a meccseket is kedden 20 órakor rendezik meg.