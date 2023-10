A Déli csoport listavezetője, a Dunagyöngye SK biztosan győzte le a Kenderest, és továbbra is százszázalékos. Bölcskei Máté mesterhármast szerzett a találkozón. A 2. helyen álló Katymár és a 3. Madaras is győzni tudott, előbbi Kelebián, utóbbi Bácsalmáson, így a dobogón nem történt változás. A bácsborsódi Török Tamás is szerzett egy mesterhármast, ő a Tataháza elleni 9–0-hoz járult hozzá ily módon. A Kisszállás-Bácsbokod meccset a 81. percben döntötte el Altsheimer Vendel.

Vármegye III. Déli csoport: Bácsborsód SK –Tataháza SE 9–0, SÉJ Alapítvány Kelebia–Katymári FC 0–2, Borotai SE II.–Felsőszentiván 4–1, Kisszállási SC–Bácsbokodi SK 0–1, Bácsalmási PVSE II.–Madaras 1–2, Dunagyöngye SK–Kenderes SE 8–1, Hercegszántó–Gara 0–6.

Az Északi csoport éllovasa rangadót nyert idegenben, Bugacról vitte el mind a három pontot. A Katonatelep döntetlent ért el az SC Hírös-Ép II. vendégeként, ezt a botlást kihasználta a Pálmonostora, amely miután szoros meccsen megnyerte a Tiszaug elleni rangadót, előre léphetett a második helyre. Megszerezte az idei első pontját a Fülöpjakab, Ballószögön játszottak fordulatos, gólokban gazdag meccset. Az örömbe némi üröm is vegyülhet, előbb 0–2-ről egyenlített a Ballószög, aztán a Fülöpke a 69. percben újra vezetett Kürtösi Szabolcs második találatával 3–2-re, ám Pesling László a 89. percben egyenlíteni tudott. A vadkerti Sztankovics István csapata góljainak egyharmadát vállalta magára a Tabdi elleni 9–1-es győzelem során.

Vármegye III., Északi csoport: Pálmonostora–Tiszaug KSE 2–1, Ballószögi FK–Fülöpjakab 3–3, Bugac–Ladánybene 1–2, Vasutas SK–Helvécia 2–5, Tiszaalpár–Ágasegyháza 3–2, Tiszasas–Jászszentlászló 1–2, SC Hírös-Ép II.–Katonatelep 2–2, Jakabszállás–Kerekegyháza II. 1–3.

A képzeletbeli dobogón a Közép csoportban sem történt változás. Az előző körig száz százalékos Akasztó pontokat veszített ugyan Fülöpszálláson, de maradt az élen. A Kunfehértó 9–1-es győzelemmel jelezte, hogy ami a helyezést illeti, nem adja alább, a Kiskőrös II. pedig a Balota legyőzésével maradt szorosan a fehértóiak nyomában. Először szerzett pontot a bajnokságban, ráadásul mindjárt hármat a Szank. Nem is akárkivel szemben, ugyanis derbin a Bócsát győzték le. Süli-Csontos László kőt, és Vincze Szabolcs egy gólja ért három pontot az OBSE-nek.