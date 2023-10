Kecskeméti Junior Sport Kft. ügyvezetője megtisztelőnek tartja az elismerést, amit csapatmunka eredményének tart.

– Nagy meglepetésként ért, megtisztelő és felemelő érzés átvenni ezt a díjat – tekintett vissza Ivkovicné Béres Tímea. – Én vehettem át ezt a díjat, de mindenki, aki Kecskemét sportjában tevékenykedik játékosként vagy edzőként, ugyanúgy részese ennek a sikernek. Nekik is hálásan köszönöm ezt a megtisztelő címet. Egy mérföldkő az életemben és az életünkben, mert visszaigazolást ad nekünk az eddig megtett és az előttünk álló út kapcsán is. Rengeteg tervünk van, eddig is sok minden megvalósult, 13 sportágban nagyjából 1900 gyermek sportol a kötelékünkben, velük 150 munkatársunk foglalkozik. Nekünk az a küldetésünk, hogy minél több gyermek, minél jobb körülmények között sportoljon, hogy élsportolók, válogatottak születhessenek a szakmai munkának köszönhetően. Már több mint húsz beruházás ment végbe az infrastruktúra területén, amire szintén büszkék vagyunk. Amikor megnyitunk egy évet, ezekre is emlékezünk, de utána már megyünk tovább, mert rengeteg a teendő.

Az évnyitás bizony aktuális téma, ezen is túlesett már a Kecskeméti Junior Sport Kft., szokás szerint nagy létszámmal. A Mercedes Kosárlabda Akadémia 11. idényének fut már neki.

– Az akadémián már közel 600 gyermek sportol, idén 33 versenyző csoporttal kezdtünk, 11 ebből az iskolai előkészítő csoport, ahol a sportág alapjait ismerhetik meg a gyerekek. 57 kollégámmal dolgozunk a gyerekek mellett, népes szezonnak indul ez is. Mindig megválasztjuk és díjazzuk a legjobbakat, a szakmai stábból idén Dusan Markovic lett az év szakembere.

A „rajtunk áll” üzenettel kezdte meg az új idényt az akadémia, ennek is megvan a magyarázata, amit ki is fejtett Ivkovicné Béres Tímea.

– Azért is választottuk ezt a szlogent, mert igazán rajtunk áll, hogy mit merünk megálmodni, illetve az is, hogy ezért mennyi erőfeszítést teszünk.

Minél jobban hiszünk abban, hogy a siker rajtunk múlik, annál könnyebben érhető el, ezt akartuk üzenni a sportolóknak is.

Így gondolkodunk mi, szakemberek és vezetők is, hogy megteremtsük a minőségi feltételeket, szakmai munkát, fejlesztéseket, de az már a sportolókon múlik, hogy élnek ezekkel a lehetőségekkel. Egyre több speciális szakembert alkalmazunk, például dietetikust, gyógytornászt, erőnléti edzőt, mentor szakembert, akik külföldi példákat is próbálnak beépíteni. Egy kamerarendszer is beszerelésre került, ami az elemzéseket segíti majd a jövőben. Folyamatban van egy sportdiagnosztikai rendszer is, ami reményeim szintén nagy löketet ad a következő időszaknak. Fontos a közösség is, az akadémia tulajdonképpen már egy nagy család, az épületet az otthonunk, ezt próbáljuk még jobban erősíteni egységes munkával – tette hozzá Ivkovicné Béres Tímea.

A Mercedes KA további két évig lesz nemzeti akadémia, miután sikerrel felelt meg az MKOSZ feltételeinek.

– A szövetség egy audit folyamatán ellenőrzést hajt végre adminisztratív és szakmai szempontok alapján, ennek eleget kell tenni. Amennyiben ez sikerül, két évre meghosszabbítják a kiérdemelt státuszt. Nem elég tehát egyszer megszerezni, folyamatosan tenni kell érte, nagyon örültünk, hogy ez is bejelentésre került és büszkén viselhetjük tovább.

A csapatok kivétel nélkül bejutottak az országos döntőkbe, emellett azt tartják az akadémián a legfontosabbnak, hogy egyénileg is sikeresek a játékosok.

Május végén és júniusban vannak az országos döntők, ide szeretnénk eljutni. A tavalyi szezonban minden csapatunk bejutott, emellett nagy eredmény, hogy 28 fő kapott meghívót a különböző korosztályos válogatottba, a megyei válogatottakkal ez szám 65 fő. A kecskeméti női és férfi klub szakágába további 11 játékos került fel a felnőttek közé. Egyre több hazai nevelésű játékosnak tapsolhatunk így a lelátóról – mondta a sikerekről az ügyvezető.

A Kecskeméti Sportiskola is megnyitotta az évet, ugyancsak különleges hangulatú gálaműsorral. Már 6 éves kortól megjelennek a fiatalok, egészen 18 éves korukig a KESI-ben sportolva.

– Szeretjük ezt az alkalmat, hiszen 12 sportágunk játékosai és edzői töltik meg a Messzi István Sportcsarnokot, ami 1300 főt jelent.

Nagyon kellemes esemény volt, itt is elismertük a legjobbakat, sok nemzetközi sikert is megünnepelhettünk. Nagy öröm számunkra, hogy 24 magyar bajnoki cím született, 52 válogatott meghívó jött, 64-en kerültek be az élsport világába. A 15. évet kezdjük meg, az összefogás itt is nagyon fontos, az önkormányzat kiemelten is támogatja a képzést itt Kecskeméten. 2021 óta kiemelt sportszervezeti címmel is rendelkezik a KESI, amivel szintén további támogatásokat tudunk megszerezni. Büszkék vagyunk rá, hogy a 25 legjobb vidéki sportszervezet közé tartozunk. 2024-ben olimpia lesz, már ennek kapcsán is érdekeltek vagyunk, hiszen Németh Mátyás az atléták közül kvalifikációs eredménnyel rendelkezik, mellett Palkovits Istvánnak is nagyon szurkolunk – zárta gondolatait Ivkovicné Béres Tímea.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.