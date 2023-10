A bajnokságok nevezései lezárultak, az élvonal után a másodosztályban is elindulnak a küzdelmek, ami fontos, hiszen azokon a településeken is megmarad a bázis, ahol a magasabb osztály terhet jelentene.

– Lezárultak a nevezések, az I. osztályban a nőknél nyolc, a férfiaknál kilenc csapattal indult el, illetve zajlik már javában a bajnokság. Hétvégén elrajtol a vármegyei II. osztály is, itt férfi vonalon öt, a nőiben négy csapattal. Ezt a bajnokságot azért hoztuk létre, mert igyekszünk megfelelni a csapatok igényeinek, egyben kiszolgálni azokat a szövetséggel. Akadnak olyan települések, ahol az I. osztály követelményeit már különböző okok miatt nem tudják vállalni, ettől függetlenül van igény a kézilabdára. Itt tornarendszerben zajlik a bajnokság, nem jelent akkora terhet, hogy nagyjából havonta egy helyszínen két meccset lejátszanak a csapatok, a teremfelajánlásoknak megfelelően. Sok településen működik az utánpótlás, de kell valami kifutási lehetőség is a gyerekeknek, ezért fontos az, hogy legyen felnőtt csapat – mondta Járdi Ádám, a megyei szövetség elnöke.

A mezőny erős az idei vármegyei élvonalban, ami öröm emellett, hogy újra négyes döntőt rendeznek majd a férfiaknál, amit egy hatalmas kézilabda ünneppé fognak varázsolni minden osztály és szakág részvételével.

– Nagyon fontos, hogy a vármegyei bajnokságok létszámát megtartsuk, az utóbbi években kialakult egy állandóság. Jönnek új klubok, egyesek felmennek az NB II-be, vagy éppen le a másodosztályba. A frissülés tehát megvan. Az idei viszont nemcsak létszámban, hanem minőségben is kiemelkedő. A nőknél az a Mizse KC tért vissza, mely az NB II-ben ötödik lett legutóbb, mellettük Nemesnádudvaron, Kiskunhalason és Kiskunmajsán is nagyon komoly műhelymunka folyik. Máshonnan érkező játékvezetők is el szokták mondani, hogy az első öt csapat tulajdonképpen NB II-es színvonalú meccseket játszik. Akik később feljutnak, azok biztosan a magasabb osztályban is eredményesek lesznek. A férfiaknál aztán abszolút kiszámíthatatlan, ki érhet oda a végén, a Kiskunmajsa és a Kiskőrös érkezésével két NB II-es klub jött ide is. Nagyon komoly csörték lesznek itt a Final Four-ba jutásért, mert nagy örömünkre ilyen létszámmal idén újra megrendezhetjük. Ismét egy kézilabda ünnepben gondolkodunk, egyben a női bajnokság utolsó fordulójával, illetve a vármegye II. utolsó tornájával, három napban. Szerencsére arról beszélhetünk, hogy ostromolnak minket a rendezés miatt, három-négy helyszín is kalapban van, pályázni januártól lehet majd. A telt házas rendezvény mellett maga a hangulat, körítés miatt is tényleg népszerű az esemény. Sok ilyen kellene országosan is – tette hozzá Járdi Ádám.

A kiemelkedő létszámú és színvonalú bajnokságot a megyei szövetség is igyekszik méltó módon népszerűsíteni, erre meg is vannak az ötleteik.

– A mai világban nagyon fontos a közösségi médiában való jelenlét, a szövetség is próbál mindent megtenni, hogy megfeleljen a szurkolók elvárásainak.

Szeptemberben elindult egy arculatváltás, a jól csengő és működő dolgokat megtartottuk, de ezek kiegészülnek.

Minden hónapban lesz például egy általunk kiválasztott rangadó, amit élőben közvetítünk, illetve a helyszínen olyan körítést adunk a csapatoknak is, ami magasabb osztályban szokás. Eddig a számok és a visszajelzések is nagyon jók, de sok ötletünk van még.

A szövetség sajnálja, hogy az NB II-ben alaposan lecsökkent a vármegyei klubok száma, de erre közvetlen ráhatásuk továbbra sincs.

– Nyomon követjük a magasabb osztályokat, nem tudom meddig kell elmenni ahhoz, hogy összesen csak négy csapatunk legyen az NB II-ben, illetve egy az NB I./B-ben vármegyei szinten. Akadt olyan év is, amikor akár tíz csapat is szerepelt az NB II-ben. Szomorúak vagyunk természetesen emiatt, de ezekre nekünk nincs ráhatásunk. Mi azért tehetünk csak, hogy olyan vármegyei bajnokságot szervezzünk, melynek végén akár többen is vállalják a feljutást, amire megvan a lehetőség. A KNKSE kapcsán elmondtam már, hogy az utánpótlás lehet nekik a jövő, hiszen az I. osztályban szerepel az idi és a serdülő is. Az első kör fiaskója vállalható a nagyon erős Tápiószele ellen, jó látni azonban, hogy a fiatalok azóta győzelmek után jöhetnek le a pályáról. A Bácsalmás alapvetően szintén stabil csapat, míg a férfiaknál a Kalocsa kicsit hullámzó eredményeket tekintve eddig, őket egy csarnok beázás is zavarta már idén. A Mizse KC-nál történt némi átalakulás, azt viszont testközelből tudom, hogy egy szövetségi kollégánk sérülése mennyire beárnyékolja a szereplésüket. Nem szoktak hozzá a lajosmizsei szurkolók, hogy akár már az idény elején két vereségük legyen, de hozzá kell tenni, az új bajnoki rendszerben nagyon kevés csapat tud majd veretlenül bajnoki címet nyerni véleményem szerint. A bajnokság végére viszont a KNKSE, a Bácsalmás és a Mizse KC is az élmezőnyben lesz szerintem – zárta gondolatait Járdi Ádám.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.