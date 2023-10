Elkapta a rajtot a hírös városi alakulat, és 9 pontos előnyt harcolt ki rögtön az elején. Megkezdte aztán a zárkózást a Zalaegerszeg, ám mikor lőtávolba értek, Tóth Barna hármasa jelezte, hogy a KTE lendülete kitart. Mindig volt válasz a hazai pontokra, az első negyedet Lawrence kosara zárta, 19-26.

Csuti és Tóth Ádám pontjai után Bogues verte át a védőket a második negyed elején, majd Mishula kosarával háromra csökkent a differencia. A befejezések pontatlanra sikeredtek, Csuti hármasával megszerezte a vezetést a ZTE nagy csatában. A védekezés kevésbé volt domináns ebben a periódusban, sorra estek oda-vissza pontok. Bogues és Dramicanin voltak eredményesek a KTE-nél, majd Sinik távolról egyenlített. Két perccel a félidő előtt időt kért Forray Gábor, ami jól sült el, 44-46-tal mehettek pihenőre a felek.

A második félidőt jobban a Zalakerámia, 9-0-ás futást produkált a házigazda, muszáj volt magához rendelnie tanítványait Forray Gábornak. Bogues és Dramicanin sem tudott betalálni, Mishula viszont igen, így tíz pontra nőtt a különbség. Bogues törte meg a jeget végül, majd Körmendi triplája nagyon fontos pillanatban érkezett. Bogues sikeres volt a büntetővonalról háromszor is, három egységre olvadt a differencia. Több támadás is lement, az eredmény változatlan maradt. Karahodzsics volt jókor, jó helyen, az extra büntető viszont lecsorgott. Hickset nem tudták tartani a hírös városiak, a záró etap előtt 71-64-re vezetett a ZTE.

Hicks növelte tízre a differenciát, ám Bogues akrobatikus mozdulattal reagált gyorsan. Fizikális csata dúlt a parketten, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét nagy energiákkal igyekezett zárkózni, ám a ZTE is szorgosan gyűjtötte a pontokat. Felváltva este a kosarak, négy minutummal a vége előtt hét pontra jött vissza a Kecskemét. Taktikai értekezletek követték egymást mindkét oldalon, de a Kecskemét nem tudott lőtávolba kerülni, Németh zsákolása zárta az összecsapást, 94-80.

– Gratulálok a ZTE-nek, megérdemelten nyertek. Teljes kerettel máris más játékot tudtak bemutatni, mint az előző két meccsen. Az én játékosaimat is dicséret illeti, mert ameddig bírtunk, partiban voltunk, sőt irányítottuk is a mérkőzést. A kritikus pillanatokban hibáztunk támadásban és védekezésben is, és ellenfelünk ezt kihasználta, a végén bedaráltak minket. A rövidzárlatokat ki kell javítanunk. Sok időnk nincs, hiszen vasárnap újabb mérkőzés jön egy szintén erős csapattal szemben. Az Albára kell már koncentrálnunk innentől, és természetesen szeretnénk nyerni ellenük – értékelt Forray Gábor vezetőedző.

Zalakerámia ZTE KK - Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 94-80 (19-25, 25-21, 27-18, 23-16)

Zalaegerszeg. V: Cziffra, Győrffy, Minár

Zalaegerszeg: Hicks 24/6, Csátaljay -, Green 2, Lekunas 16/3, Ostojic 10. Csere: Mishula 20/15, Tóth Ádám 11, Keller I. 2, Németh 2, Csuti 7.

Kecskemét: Sinik 10/6, Bouges 27, Ivkovic 2, Kucsera -, Karahodzsics 8. Csere: Dramicanin 12, Lawrence 13, Körmendi 3/3, Tóth Barna 5/3.