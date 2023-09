Wermeser Zsombor parasportolóként is versenyez. Rendellenességgel született, az egyik lába nem teljesen ép, ami azt jelenti, hogy indulhat a para kategóriában is. A huszonöt éves sportoló két évvel ezelőtt csatlakozott a kecskeméti alapítású MBH Bank Cycling Team csapatához. A glasgow-i világbajnokság egy kéthetes versenysorozat volt, ami az első héten a pályaversenyzésről szólt, a második pedig az országútiról. – A pályán több versenyszámban is indultam, mert nekünk van egy összetett versenyünk is, ahol 4000, 1000 métert kell teljesíteni, majd jön a sketch, ami hatvankörös verseny, ahol a véghajrában kell nyerni, de ott nagyon sokat jelent a helyezkedés. A negyedik feladat pedig egy kétszáz méteres kvalifikáció. A négy versenyen kívül az összetett is számít. Nekem a fő számom a 4000 méter volt, ahol hetedik lettem. A sketchen kilencedik, 200 méteren a tizedik, 1000 méteren pedig tíz fölött. Ez azt eredményezte, hogy összetettbe a kilencedik helyet szereztem meg ebben az omniumban. Így hívják a négy verseny összetett versenyét. Elégedett voltam az eredményeimmel, mert minden versenyszámban meg tudtam javítani az eddigi legjobb eredményemet. A világbajnokságon a második hét az országúti kerékpározásról szólt, ahol az időfutamon a hatodik helyezést szereztem meg, a mezőnyversenyben pedig tizediként értem célba.

Nagy valószínűséggel Wermeser Zsombor ott lesz a jövő évi párizsi olimpián is.

Magyarország ugyanis, illetve Zsombor a pontjai alapján, szerzett hazánknak már egy kvótát. Így azt lehet mondani, hogy az ő nevéhez fűződik a legtöbb pont, amit szerzett Magyarországnak. Az elkövetkezendő év júniusában jelölik ki pontosan, hogy ki lesz majd az olimpiai résztvevő, de itt az első név Wermeser Zsomboré. Most azon küzdenek, hogy még egy kvótát szerezzenek, és akkor ketten utazhatnának az olimpiára. – Nagyon sokat edzek, heti huszonöt órákat, és az épek között is versenyzek, sőt, inkább ott, mint parában. Regionális nemzetközi országúti versenyeken is részt veszek, mivel Magyarországon nem nagyon van pályaverseny. Az országúti versenyek közül a rövidebb emelkedős, kicsit dinamikus terepet szeretem leginkább, tette hozzá a fiatal kerékpárversenyző.

Zsombor szereti az időfutamokat is, amiben hazai szinten a legjobbak közé tartozik. Az országos bajnokságokon a top négy, öt hat, tízben szokott végezni. Az eddigi teljesítménye alapján az MHB Bank Cycling Teamnek a legjobb kerékpárosa. Igaz, fiatal a csapat, ő a rangidős, de jól megállja a helyét közöttük.

Wermeser Zsombor elmondta még, hogy ebben az évben egy-két regionális versenyen fog indulni, mert a világbajnokság után már szinte vége van a szezonjának.

Az augusztus hónap elég megterhelő volt, de természetesen az volt a csúcs számára. Most jön egy kisebb pihenő, aztán novembertől elindul egy hosszú folyamat, az olimpiára való felkészülés. A parasportolók számára 2024. augusztus végén, szeptember elején rendezik meg az olimpiát, akkorra kell a csúcsformáját időzíteni. Ott pályán és országúton is két számban szeretne indulni, ezer és négyezer méteren, valamint országúti mezőnyben és időfutamban.