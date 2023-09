Vasárnap rendezik meg a Hírös Félmaraton és Maraton futóversenyt a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban. A szervezők, a Iustitia Egyesület, a KÖD SZSC és a Kecskemét Városi Szabadidősport Szövetség elégedetten nyugtázhatta a verseny előtt néhány nappal, hogy igen komoly megmozdulásnak ígérkezik ez a verseny, a hírverésbe belefektetett energia megtérülni látszik. A hosszú távokra jelentkezők száma elérte a félszázat. Jelentkezni a versenyre egyébként még mindig lehet. Szombaton délután 3 és 5 óra között, a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban, illetve még a verseny előtt is van lehetőség a nevezésre, tehát vasárnap reggel.

– A félmaratoni vagy a maratoni távra azért már nem valószínű hogy vasárnap reggel legyen jelentkező, hiszen az ilyen versenyre való nevezés azért nem hirtelen felindulásból történik, de a többi távon várjuk még a tovább jelentkezőket – jelentette ki Varga Tibor a Iustitia Egyesület elnöke. – Szombat délután pedig nem csak hogy nevezni lehet a Szabadidőközpontban a versenyre, hanem pályabefutást is tartunk. Aki tehát szeretne előre megismerkedni a tereppel, azt várjuk szombaton délután. Egy kellemes tésztapartit rendezünk, úgymond erőgyűjtésül a másnapi versenyre, úgyhogy aki a rögtönzött vacsorán is részt venne, annak ajánlatos előre jelentkeznie a pályabefutásra is.

Az iskolák, osztályok számára meghirdetett nevezési verseny is komoly érdeklődést generált. Van olyan iskola – minden bizonnyal ők viszik el az iskola kategóriában a pálmát - , amelyik már kilencven tanulót nevezett a versenyre. Az iskolák, osztályok vetélkedőjének az eredményét is természetesen utólag tudják majd összesíteni, amikor kiderült, hogy ténylegesen hányan indultak el a tanulók közül.