„Mindenki másképp csinálja” – foglalta össze a véleményét a 70-es évek magyar társadalmában működő egyéni mechanizmusokról az LGT, a híres slágerében, hogy aztán a dalban fel is soroljon néhányat. Ha ezt a sort a szerdai kupanapra, azon belül is a vármegye hármas csapatokra próbáljuk alkalmazni, akkor úgy formálható át a mondat, hogy mindenkinek másképpen volt nehéz. Van, akinek vármegyei első-, vagy vármegyei másodosztályú ellenfél jutott, az ő dolga azért volt nehéz. Van, aki egyáltalán ki sem tudott állni, szerdáról lévén szó, ő az, akinek annyira nehéz volt a dolga, hogy megoldhatatlan. És van olyan kis, akire rangadó várt. Ez volt a helyzet a Balotaszállás-Kunfehértó párosítással is. És tulajdonképpen ez a szerencsésebb helyzet, hiszen persze hiányzók itt is voltak, viszont akik csak tudtak, jöttek erősíteni mind a két csapatot, presztízsmeccsről lévén szó. És jöttek a szurkolók is, hiszen a jó félszázas nézőszám egy hétköznap délután tekintélyesnek minősül.

Mindjárt a találkozó elején megszerezték a vendégek a vezetést, Komlós Dávid révén. A 18. percbe aztán tovább nehezedett a hazai csapat dolga, Prentel Róbert megkapta a második sárga lapját, így aztán emberhátrányban folytatta a Balota. Ennek dacára sikerült egyenlíteniük, Schveitzer Milán egalizált. Jó darabig tartotta is magát a hazai gárda, a 72. percben azonban Horváth Ákos újra a Fehértónak szerzett vezetést, a 81. Burszki Zoárd pedig végül be is biztosította a vendéggyőzelmet, a vendégcsapat továbbjutását.