Müller Petra számára igen tartalmas az idei nyár, hiszen egymást követik a felkészülési programok, majd a nemzetközi versenyek. A soltvadkerti tehetség nyár elején az U17-es Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett, ami pályafutása elős világeseményen begyűjtött érme volt egyben.

A soltvadkerti tehetség ezúttal az U17-es világbajnokságon vett részt, melyet Isztanbulban rendeztek meg. Müller a nyolc közé jutásért vereséget szenvedett román ellenfelétől, melyet követően a vigaszágban bízhatott csak. Mivel riválisa nem tudott eljutni ezt követően a fináléba, véget is ért számára a verseny. Ezzel újabb értékes tapasztalatokat szerzett mindenesetre egy olyan év során, amikor eddig rendre erőn felül is teljesített az esetek legnagyobb részében.

A soltvadkerti ifjoncok egy más jellegű versenyen is kipróbálhatták magukat, egészen pontosan a kurultáj övbirkózó veresenyszámában. Nem először vettek részt ezen a soltvadkertiek, ezt mutatják a kifejezetten jó eredmények is. Az -55 kilogrammos súlycsoportban gyakorlatilag uralta a mezőny az STE, hiszen Dági Patrik megnyerte a súlycsoport küzdelmeit, míg Heiszenberger Alex az ezüstérmet vehette a nyakába. A +55 kilogrammos súlycsoportban Tóth László Szemír is felállhatott a dobogóra, neki a bronzérem jött össze ezen a versenyen.

A rendezvényen kihívásos mérkőzéseken is rész vettek a soltvadkertiek, ezeken sem vallottak szégyent. Tóth Kerim olyannira nem, hogy első helyen végzett, míg Varényi Nettinek a harmadik hely jutott ezúttal.