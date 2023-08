A kecskemétiek nem számította párharc esélyesének, hiszen a játékoskeretek összértéke alapján a Riga gyakorlatilag kétszer annyit ér papíron, mint a magyar bajnoki ezüstérmes. Ellentétes filozófiát is vall a két csapat, hiszen amíg a Riga rengeteg légióst alkalmaz, addig a KTE továbbra is magyar, azon belül is jellemzően feltörekvő játékosokban bízik. A légiósok kapcsán ráadásul ki kell emelni, nem akármilyen futballistákat és nem is kis összegért vásárol a Riga.

A csapatkapitány, Milos Jojic korábban a Dortmund és a Köln játékosa volt, szerepelt a szerb válogatottban is. A frissen megszerzett, Kecskeméten is a kapuba találó Anthony Contreras Costa Rica-i válogatott, ott volt a tavalyi világbajnokságon is, vételára kereken 1 millió euró volt. Csupán két játékos a sok közül, de afrikai korosztályos válogatott és természetesen több lett válogatott is szerepel a névsorban.

A KTE azonban egy dolgot már két évvel ezelőtt következetesen követ, miszerint rendre rácáfol a papírformára. Így volt ez az első meccsen is, hiszen az sem törte meg a kecskemétieket, hogy Banó-Szabó Bencét a szünetben sérülés miatt le kellett cserélni, a helyére beálló Mihajlo Meszhi talán eddigi legjobb teljesítményét nyújtotta kecskeméti mezben, ő harcolta ki az első gól előtti büntetőt, amit aztán Szuhodovszki Soma belőtt. A felfedezésre váró új igazolások sem vallottak szégyent, hiszen a 26 esztendős támadó, Pálinkás Gergő győztes gólt rúgott a hajrában, de Szűcs Kornél és Kiss Bence is ígéretes teljesítményt nyújtott a kezdőcsapatba kerülve.

Az állandóságot most is a csapatkapitány, Vágó Levente képviselheti, aki szokásához híven rengeteget dolgozott a középpályán, ennek értékét növeli, hogy a felkészülés első felét sérülés miatt ki is kellett hagynia. A KTE kapitánya bízik benne, hogy a csütörtök esti visszavágón is le tudnak tenni egy olyan teljesítményt az asztalra, mellyel a következő körbe juthatnak.

– Óriási iram volt az első meccsen, talán azt is érezni lehetett, hogy a Riga folyamatosan tétmeccseket játszik, hiszen zajlik náluk a bajnokság.

Igaz, ehhez képest mi kezdtünk jobban akkor. Most is hasonló tempóra számítok, eredménykényszerben persze már ellenfelünk van, valamit lépniük kell. Ettől függetlenül mi nem szeretnénk végig védekezni a meccset, kezdeményező focit szeretnénk játszani. A Riga papíron továbbra is az értékesebb klub, de kiegyenlítettek véleményem szerint az erőviszonyok, nekünk nem ezzel kell foglalkoznunk a pályán. Ki kell emelni, hogy egy teljes hetünk volt a visszavágó előtt, így megfelelően és jól fel tudtunk készülni. A heti edzéstervet meg tudtuk valósítani, jó állapotban van a csapat. A keddi edzés után az utazás gyors és zökkenőmentes volt, mindennel elégedettek lehetünk itt Rigában is. Az időjáráson látjuk, hogy eltérő az otthoni nyárhoz képest, sokszor esik az eső, de erre már előre felkészültünk. Szerdán már Rigában készültünk, megismertük a pályát és a stadiont, így jelen pillanatban szerintem jól állunk. Óriási győzni akarás van mindenkiben, extrán motiváltak vagyunk. A győzelem nem kényelmesített el minket, hanem még éhesebbek lettünk tőle. Megvan a reális esélyünk a továbbjutásra, abszolút mindenki arra fókuszál, hogy ezt a visszavágón kiharcoljuk. Magabiztosnak érzem a társaságot, ami nagyon fontos – mondta Vágó Levente, a KTE csapatkapitánya.

A mérkőzés magyar idő szerint 19 órakor veszi kezdetét, és ha a KTE továbbjut, még aznap ellenfelet kap. Siker esetén a holland Twente, vagy a svéd Hammarby vár a lila-fehérekre. Ezt a mérkőzést is csütörtök este, egy órával később rendezik Svédországban, a hollandok az odavágón 1–0-ra nyertek.