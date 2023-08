Mindkét oldalon már az első pillanatoktól kezdve kezdeményező játékot láthattak az érdeklődők, a Haladásnál Rutai, míg a kecskeméti csapatban Fekete került helyzetbe, ezek a lehetőségek viszont nem zárultak góllal. Az agresszív hírös városi védekezés rendre megzavarta a vasiakat, idővel aztán ki tudtak jönni a szorításból a kecskemétiek és Dróth révén kapufáig is eljutottak. A kék oroszlánoknál Pál és Biró is bátran vállalkozott, az első találatra viszont a 18. percig kellett várni. Ekkor előbb Bencsik a hosszú sarkot vette célba, Alasztics viszont leért lábbal. A következő támadásnál aztán Milosavljevic lökete még visszapattant a kapufáról, Fekete azonban már a kapuba juttatta a játékszert, 1–0. Nem sokkal később Suscsák növelhette volna tovább az előnyt, míg a másik térfélen Luigi Longo ajtó-ablak helyzetet puskázott el, így 1–0-ás hírös városi vezetés mellett vonulhattak szünetre a csapatok.

A folytatásban egy formás hazai támadás végén a vasi védők mentettek az utolsó pillanatban. A 23. percben viszont már tehetetlenek voltak Biró kapufáról bevágódó lövése ellen, 2–0. Lendületben maradt az SG Kecskemét Futsal, és a 25. percben Tomic volt szemfüles, éberségét gól koronázta, 3–0. Riadót fújt a bajnoki címvédő, nagy elánnal mentek előre, és végül a 29. percben Dróth révén össze is jött a szépítés, 3–1. Vérszemet kaptak a szombathelyiek, és nem sokkal később Vas lapos távoli lökete surrant be a lábak között a jobb alsó sarokba, 3–2. A Haladás mindent elkövetett a hátralévő időben annak érdekében, hogy egalizáljon, az öt a négy elleni stratégiát is bevetették, ám a szervezetten játszó ScoreGoal Kecskemét Futsal végül megérdemelten nyerte meg a felkészülési meccset 3–2-re.

A csapatok hétfőn újra megmérkőznek egymással zárt kapus mérkőzésen.

– Mindig öröm, amikor a magyar bajnokság legjobb csapatával tudunk meccselni, pláne, ha győzni is sikerül ellenük – értékjelt Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – Azon dolgozunk, hogy majd tétmeccsen is sikerrel járjunk ellenük. Az első harminc perc játékával teljes mértékben elégedett vagyok, majd aztán kaptunk két gólt. Hozzá kell tenni, hogy nagyon nehéz ilyen magas hőfokon égni negyven percen keresztül. Természetesen örülünk a sikernek, de a legfontosabb, hogy az augusztus 14-i bajnoki rajtra készen legyünk, és ott győzelemmel nyissuk a szezont. A hétfői, zárt kapus edzőmeccsen az lesz a legfontosabb feladatunk, hogy senki ne sérüljön meg.