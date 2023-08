Solt Város Jó Sportolója címet kapott Baranyi Elemér, aki Harmónia Integrált Szociális Intézményben él Solton, és a Solti „Tornádó” Se erőemelő sportág tagja. A berlini Speciális Olimpián fekvenyomás kategóriában arany érmet nyert, felhúzásban pedig 4. helyezettként térhetett haza. Felkészítője Végi Lajosné. Ugyanebben az otthonban él Solton Dinók Julianna, aki Berlinben a Speciális Olimpián tollaslabda sportágban ért el kiemelkedő eredményt. Egyéni játékban és női egyesített párosban ezüstérmet, vegyes párosban bronz érmet nyert.

Salamon Barnabást is díjazták, aki a Solti AC Sportegyesületből indult, ma már Judo Serdülő Válogatott tagjaként számos versenyén ér el kiemelkedő eredményeket. Kiváló teljesítményéért ez év júniusában megkapta Magyarország jó tanulója, jó sportolója címet.

Díjat érdemelt Éberling Nóra is, aki a Solti AC Sportegyesület judo versenyzőjeként egy éve minden versenyt megnyert, ahol elindult. Az idősebb serdülők között is értékes érmeket, helyezéseket szerzett. Ezek közül is kiemelkedik a Budapest Kupán szerzett aranyérme.

Solt Város Jó Sportolója lett a Solti AC SE színeiben versenyző Czirkó Zoé és Maja, akik a győri Országos Diákolimpia döntőn judo sportágban értek el kiváló eredményeket.

Kapocs Bence Zoltán atlétikában ért el kiemelkedő eredményeket. A Diákolimpiai atlétika pályabajnokság országos versenyén távolugrásban 5. helyezést, több próbában (60 méter, 600 méter, kislabda és távolugrás) pedig 9. helyen végzett.

Solt Város Jó sportolója lett Oláh Milán László, aki a Solti FC U14 korcsoport csapatkapitányaként gólkirály lett 32 rúgott góllal, csapata a megyei bajnokságban a második helyen végzett, de más sportágban is jól teljesített. Felkészítői Persóczki Zoltánné és Jenei Pál.

Kiemelkedő eredményeikért kapta meg a díjat egy testvérpár Khoór Máté Benjamin és Khoór Kamilla is, akik úszásban és vízilabdában hozzák folyamatosan a jó eredményeket.