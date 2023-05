Nagy kérdés az, és erre sokan kíváncsiak, hogy vállalják-e a magasabb osztályban való szereplést. Busa Imre hírportálunknak elmondta, hogy beadták a licenszt, meg is kapták az engedélyt, de pénzügyi okokból most nem fognak indulni, mert nem tudják előteremteni azt a forrást, ami az NB III biztos bennmaradásához szükséges lenne.

A szakosztályvezető szerint, nagyon sok mindennek össze kell állni ahhoz, hogy az NB III-ban is megállják a helyüket, legfőképpen pénz kell hozzá. Ott ugyanis sokkal magasabbak a követelmények, több csapatot kell indítani, és nem csak korosztályosokat, de lányokat is. Sem infrastruktúrában, sem pedig utánpótlásban nincsenek még azon a szinten, hogy ezt most vállalni tudják. Minden szempontot figyelembe véve úgy döntöttek, hogy a következő bajnoki évben nem tervezik a feljutást, az NB III-ba.