Aggódva szemlélték az időjárást a Déli csoport egyik szomszédvári derbije, a csoport délutáni rangadója előtt a dusnokiak, tartottak tőle, hogy sok szurkoló kedvét elveheti a nem csak szomorkás, hanem egyenesen kellemetlen, esős idő. Ez az aggodalom jogosnak bizonyult, a találkozót, amely szép idő esetén komoly nézőszámot képes generálni, ezúttal mindössze jó félszáz néző tekintette meg.

– Tulajdonképpen ez is csoda, hogy volt ennyi – idézőjelben – elvetemült, akit a barátságtalan időjárás sem tudott eltántorítani, tekintve, hogy az első játékrészben végig esett – nyilatkozta a mérkőzést követően Bolvári Dávid, a dusnoki egyesület elnöke, aki az első gólt szerezte a találkozón. – Motiváltabbnak éreztem a csapatunkat, ennek megfelelően alakult az eredmény is. Külön öröm a számunkra, hogy négy gólt is fejesből szereztünk, ami egyébként kevésbé jellemző ránk.

A találkozón tehát maga az elnök kezdte meg a gólgyártást, majd Rónai Antal szerzett hat perc alatt két találatot, így 3–0 lett az állás az első félidő végére. A második játékrészben aztán Bolvári Zoltán rázta meg magát, és nyolc perc alatt háromszor is betalált Csibi Benjámin kapujába. A Dusnok így 6–0 arányban megnyerte a mérkőzést, a Déli csoport egyik gólkirály aspiránsa, Bolvári Zoltán pedig huszonhétre növelte a góljai számát.

Dusnok KSE–Érsekcsanádi KSKE 6–0 (3–0)

Dusnok, vezette: Szomjú Richárd (Csákó Patrik, Csorba Gábor)

Dusnok: Bolvári I. – Jagicza, Hodován (Eleki 54.), Báló (Facskó 59.), Pozsonyi, Bolvári Z., Bolvári D., Wachtler, Pécsy, Rónai, Bolvári P. (Szász 67.)

Érsekcsanád: Csibi – Vancsik, Kosztolányi, Martalics (Ujvári 76.), Neszvecskó, Szabó J., Taba, Malatin (Hahn 78.), Töttös D., Balogh, Tóth P. Vezetőedző: Vadászlaki Zsolt.

Gól: Bolvári D. a 20., Rónai a 26., a 32., Bolvári Z. a 71., 76., 79. percben.