Örökrangadó, szomszédvári derbi, igaz erre a párosításra mind a két minősítés, ráadásul ezúttal a két csapat tabellán elfoglalt helyezése alapján is rangadói létre lett ítélve ez a találkozó. Nem is okozott csalódást a szép számban megjelent és jó hangulatot varázsló szurkolótáboroknak. Végig nagy küzdelem folyt a pályán, és sokáig úgy festett, hogy az első játékrész már gól nélkül zárul, amikor Szabó Balázs megszerezte a hazaiaknak a vezetést, 1–0. A második játékrészben Császár Norbert egyenlített. Jakab Zoltán góljával újra 2–1 lett az állás a hazaiak javára, Müller Alex a 77. percben újra egalizált, Jakab Zoltán azonban még egyszer betalált, így a Gara nyerte a derbit, amelyet nem csak egy szivárvány színesített a nem annyira lelombozó, mint inkább üdítő változatossággal jelentkező időjárásnak köszönhetően, hanem a 85. percben két piros lap is – egy-egy mindkét oldalon.

Garai KSE–BSE Vaskút 3–2 (1–0)

Gara, vezette: Stefánovits Gábor (Rácz Béla, Ottenthál István)

Gara: Fazekas – Zalai (Horváth K. 70.), Jakab, Kalmár, Kertész, Antal, Csontos (Baumgartner 76.), László, Dér, Szabó B., Kovács D. (Gyetvai 51.)

Vaskút: Szudoczki – Bege, Nagy Sz., Müller A., Bosnyák, Mátrai (Müller D. 63.), Ádám (Győrfi 70.), Császár, Katus (Tamás 56.), Vizhányó, Kubatov. Vezetőedző: Kurucz János.

Gól: Szabó B. a 44., Jakab az 57., 84., illetve Császár az 55., Müller A. a 77. percben.

Sárga lap: Zalai 53., Jakab 85., László 92., illetve Győrfi 91. perc.

Kiállítva: Antal a 85., illetve Nagy Sz. A 85. percben.