Az elmúlt fordulóban végre hazai siker született Tiszakécskén, a Siófokot fektették két vállra. A Tisza-partiaknak nagy szükségük volt a győzelemre, hogy továbbra is stabilan a középmezőnyben tudjanak maradni. A hazaiak egyik, ha nem a legjobb játékosa, Vólent Roland volt, aki pazar fejesével a három pont sorsát is eldöntötte. A csatár agilis volt, harcolt, küzdött, bár nem egy esetben túl keményen, sőt szabálytalanságok árán sem tudták mindig elvenni tőle a labdát a siófokiak.

– Egész héten úgy készültünk, hogy szerettük volna megnyerni a mérkőzést. Sikerült a taktikai utasításokat betartanunk. Harcos meccs volt, sok párharccal, ami nem egy esetben keménységgel is párosult. A Soroksár ellen is úgy készülünk, hogy pontot, pontokat szeretnénk szerezni. Bízom abban, hogy a Siófok elleni győzelem átlendíti a csapatot azon, ami a két negatív kimenetelű találkozó során jellemezte a csapatot. Soroksárra úgy utazunk, hogy szeretnék győztesként elhagyni a pályát – nyilatkozta Vólent Roland.

Klausz László a Siófok elleni mérkőzésen alaposan felforgatta a csapatát, és három fiatalt, Kiss Norbertet, Biben Barnabást és Vajda Botondot is a kezdőcsapatba nevezett. – Két vereség után akartunk volna fellépni, és úgy láttam, hogy ebben a fiatalok is tudnak segíteni. Vólent hetek óta jó formát mutatott, az ő harcosságára szükség volt, ezért is került be a kezdőbe. A mérkőzésen is látszott, hogy külön őrizetet kapott. A találkozón négy-négy-kettő rombuszt játszottunk, amiből adódik, hogy szélsők nincsenek, ezért is próbáltam olyan játékosokat betenni, akik széles zónában tudnak dolgozni. Vólentnek vannak erősségei, amit a Siófok ellen meg is tudott mutatni. Jó lenne, ha a csapat is több arcát mutatná, mondjuk a kontrák terén. Ha mindenki azt nyújtaná, amit tud, akkor nem lennének nehézségeink. Az biztos, hogy Soroksáron nem három támadóval fogunk játszani – tette hozzá Klausz László.

A vezetőedző elmondta, hogy az elmúlt mérkőzéseken a csapat bizonyította, hogy védekezni is tud. Itt a Siófok mellett a Diósgyőr elleni találkozót is említette, ahol csak egy tizenegyessel maradtak alul a bajnokesélyessel szemben, idegenben. Természetesen a védekezésre is megvannak a megfelelő játékosok, akik a taktikai feladatokat meg tudják oldani. A Soroksár jelenleg a tizenegyedik helyet foglalja el a tabellán, és mindössze egy ponttal előzi csak meg a Tiszakécskét. Ez pedig azt jelenti, hogy egy esetleges győzelem esetén a két csapat helyet cserélne egymással. Klausz László már többször kijelentette, hogy nem foglalkozik a tabellával. Most is ezt mondta. Véleménye szerint a Tiszakécskének a bajnokság végén az első tíz csapat között kell szerepelnie, mert erre a játékosok képessége és tudása is megvan. Természetesen, mint minden csapat életében, a Tiszakécskénél is vannak hullámvölgyek, amikor egyszer feljebb, egyszer pedig lejjebb van a csapat. Azt kell kiküszö­bölni, hogy ezek a hullámvölgyek minél kevesebb ideig tartsanak. Összeszedett csapatot kell, hogy alkossanak, mert csak úgy tudnak eredményesek lenni, hangsúlyozta a vezetőedző.

A Soroksár SC–Tiszakécskei LC mérkőzés vasárnap délután 4 órakor kezdődik Budapesten, a Szamosi Mihály Sporttelepen.