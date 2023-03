Az előző fordulóban mindkét fél vesztesként hagyta el a játékteret. A tiszakécskeiek hazai pályán két gólt kaptak az ETO FC Győrtől, míg a szombathelyieknek négy alkalommal zörgött a hálójuk Soroksáron, amire eggyel sem tudtak válaszolni. A tudósítások szerint a vasiak többet birtokolták a labdát, de kapura nem voltak veszélyesek, és még büntetőből sem tudtak betalálni. Így az utolsó három mérkőzésükön mindössze egy pontot tudtak szerezni, ami kevés, főleg, ha hozzátesszük, hogy a csapat szebb napokat is megélt nem csak a másod-, hanem az első osztályban is.

Hasonló a képlet a Tisza-partiaknál is, már ami a labdabirtoklást illeti. Ebben ők is a Győr fölé nőttek, de a kapuba képtelenek voltak betalálni. Az eső csúszóssá tette a pályát, de ez mindkét fél játékát egyformán nehezítette. A tiszakécskeiek a lőtt gólok tekintetében csak a Dorogot (24) és a Mosonmagyaróvárt (25) előzik meg, míg a Siófok is huszonhat találatot jegyez, csakúgy, mint ők. A vasárnapi találkozó kérdése, hogy ki tud majd jobban összpontosítani.

Nehéz sorozaton van túl a Tiszakécske, hiszen játszottak már a tabellán előttük álló csapatok közül a Diósgyőrrel, a Csákvárral és a Győrrel is, most pedig következik a Szombathely. Kérdés az, hogy mit tudnak majd nyújtani a Haladás otthonában. – Nincs könnyű mérkőzés a másodosztályban, ez sem lesz az – mondta Klausz László vezetőedző. – Bár úgy halottam, hogy a Soroksár ellen nekik is voltak nehézségeik kapusposzton, a Siófok ellen kiállították egyik játékosukat, de sérülések is nehezítették a játékukat. Nem vitás, hogy egy jó csapattal fogunk találkozni, de nekünk is nagy szükségünk van a győzelemre, ám annak megszerzése nem lesz könnyű. Sajnos sérültjeink is vannak, kapusposzton. Antal Botond már korábban megsérült, de Halasi Péter sincs teljesen rendben, így nem lesz egyszerű ilyen szempontból sem a meccs. Horváth Zoltán kezd felépülni, már külön gyakorol a többiektől, Vajda Botond és Kiprich Dávid pedig már rendesen edz.

Klausz László nem tartotta elképzelhetetlennek azt, hogy a harmadik számú kapus, Baráth Bence véd majd.

Akik rendszeresen járnak kécskei mérkőzésekre, és figyelik az idegenbeli mérkőzéseket is, azok észrevehették, hogy Oláh Máté az idei évben még minden találkozón játszott. Ez a korábbi edzőnél nem volt így. Ez pedig azt jelenti, hogy Klausz László bízik benne. – Amikor Tiszakécskére jöttem, nem nagyon volt lehetőségem megismerni a játékosokat, mert amit hirtelen láttam, abból raktam össze a csapatot. Ott a Máté kevesebb lehetőséget kapott, de nem éreztem azt rajta, hogy esetleg duzzogott vagy megsértődött volna. Törökországban, az edzőtáborban jó telje­sítményt nyújtott, ráadásul úgy értékeltem, hogy Balázs Benjamint a védői poszttól feljebb is lehet tenni, és az ő helyét megkaphatja Oláh Máté. Az eddig mutatott teljesítménye alapján úgy értékelem, hogy hozza is magát, nincs vele probléma, tette hozzá a vezetőedző.

A Szombathelyi Haladás–Tiszakécskei LC találkozó vasárnap 14 órakor kezdődik a Szombathelyi Haladás Sportkomplexumban.

