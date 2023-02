A debreceni Thiago távoli, lapos lövése volt az első komolyabb lehetőség az összecsapáson, ám Rigó számára ez nem jelentett különösebb problémát. A házigazda birtokolta a következő percekben is többet a játékszert, fölényük azonban meddőnek bizonyult. A kecskemétiek kontrákból igyekeztek veszélyeztetni, a felállt védelem ellen azonban kevesebb lehetőséget sikerült kidolgozniuk. Bíró volt a legaktívabb a kék oroszlánoknál, ám próbálkozásainál vagy Krajcsi hárított, vagy pedig nem volt pontos a befejezés. A 9. percben Elek Gergő, a cívis városiak trénere kért időt. Az ezt követő szabadrúgásból Szabó fordult kapura, ám a védők tisztázni tudtak. A félidő derekán egy formás vendég akció végén Öreglaki lőhetett kiszorított szögből, kaput viszont nem talált. Átvette a kezdeményezést a hírös városi alakulat, Dávid két löketét is blokkolták, harmadjára eljutott a kapuig is a játékszer, azonban a DEAC válogatott hálóőre a helyén volt. A 14. percben Deiby és Rácz közel volt a gólszerzéshez, de Rigó önfeláldozóan vetette bele magát a kísérletekbe. A kecskemétiek brazilja, Maico villant meg a másik térfélen, és újfent Krajcsi mutatott be bravúrt. Eladott labdából indulhatott meg a Kecskemét, az akciót Bencsik zárta, a rövidre tartó lövést lábbal védte a hazai portás. Nem sokkal később Nagy Bence szerzett labdát, egyedül vezethette Rigóra, ám elizgulta, így maradt a 0–0. A félidő hajrájában felpörögtek az események, sorjáztak a helyzetek, gólt viszont továbbra sem tudtak jegyezni a csapatok.

A folytatás hasonlóan forgatókönyv szerint alakult, mint az első húsz perc. A játékrész elején újfent a DEAC volt veszélyesebb, ezúttal viszont már góllá is érett a dominancia: a 25. percben Tóth Attila vette be Rigó kapuját, 1–0. Középkezdés után kicsin múlt, hogy megszülessen az egyenlítő találat, Bencsik kísérletét azonban tisztázni tudták az utolsó pillanatban. Pál előtt is adódott aztán két lehetőség, gól viszont ezekből sem született. Rohamoztak becsülettel a kék oroszlánok, Mánya befejezése nem volt pontos. Maico löketét nem sokkal később Krajcsi tolta szögletre. A mezőnyfölény megvolt a hírös városiak részéről, ám a DEAC kapuja előtt csődöt mondtak a megoldások, vagy pedig a védelem blokkolt. Egy-egy kontrából a házigazdák is veszélyeztetni tudtak, Rigó állta útjukat. Labdát szerzett a félpályán Nagy Bence, aztán pedig lövésre vállalkozott, ami utat talált a kecskeméti kapuba, 2–0. Rövid időn belül Bencsik használt ki egy nagy DEAC-hibát, ám a kapufa kisegítette Krajcsit. Öt perccel a zárás előtt időt kért a kecskeméti stáb. Létszámfölényes taktikára váltottak, a hazai csapat viszont letámadott, és Deiby kapufáig jutott. Thiago jöhetett tízméteressel, Rigót viszont az alattomos szurkolói bekiabálások sem tartották vissza, hogy védjen. Három perccel a vége előtt szép akcióból Bíró gólja hozta vissza a pontszerzési reményeket, 2–1. A legvégén mindent egy lapra feltéve ment előre a döntetlenért az SG Kecskemét Futsal, de a betonvédelmet feltörni nem tudták, így vereséggel kezdték a felsőházat a kék oroszlánok.

– A vereség annak köszönhető, hogy a második félidőben rendkívül dekoncentráltan kezdtünk, és a DEAC két könnyű gólt lőhetett – értékelt Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – Utána kezdtünk felébredni, és a helyzetek is megvoltak, de ezúttal nem tudtunk pontosak lenni a befejezéseknél. Szerettünk volna győzelemmel kezdeni a felsőházban, ez ma az ellenfelünknek sikerült, gratulálunk nekik. Emiatt a vereség miatt fölösleges lenne a kardunkba dőlni, hinnünk kell magunkban, és dolgoznunk tovább, hogy céljainkat elérjük a szezon végére.

DEAC– SG Kecskemét Futsal 2–1 (0–0)

Debrecen, DESOK Csarnok, vezette: Szilágyi Norbert, Takács Ákos.

DEAC: Krajcsi – Deiby, Thiago, Rácz, Szabó J. Csere: Bazsányi – Vass, Nay B., Harmati, Szatmári, Sándor, Tóth A., Magyar, Győri. Vezetőedző: Elek Gergő.

ScoreGoal Kecskemét: Rigó – Biró, Mánya, Pál, Maico. Csere: Nyerges – Bencsik, Öreglaki, Dávid, Haász, László, Hadnagy. Sportigazgató: Marko Gavrilovic.

Gól: Tóth A. a 25., Nagy B. a 34., illetve Biró a 37. percben.